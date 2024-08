María Corina Machado hace un nuevo llamado a las calles para exigir por las actas

La represión en Venezuela no cesa. En las últimas horas la periodista Carmela Longo fue detenida junto a su hijo. La líder opositora María Corina Machado hizo un nuevo llamado a salir a las calles.

En un video se puede ver el momento en el que miembros de la Policía Nacional venezolana detienen a la periodista Carmela Longo y a su hijo, se llevan un computador y abandonan el lugar escoltados de un vehículo particular.

En Venezuela van más de 1.600 detenidos desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Familiares esperan fuera de los centros penitenciarios recibir alguna noticia de sus seres queridos.

“Señor presidente, por favor, le pido en nombre de todas esas madres que tienen a sus hijos inocentes, ayúdenos, por favor”, manifestó la mamá de uno de los detenidos.

Xiomara Barreto, madre de la periodista Ana Carolina Guaita, detenida hace cinco días, denunció que el oficialismo tiene a su hija de rehén.

“Ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente, porque no me pudieron agarrar a mí, que me están acusando de barbaridades terribles por el solo hecho de ser una opositora”, manifestó Barreto.

Bloque opositor les agradece a Colombia y a Brasil

Entre tanto, el mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, valoró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistieran en la necesidad de que se difundan las actas, las pruebas de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.

Por su parte, la líder opositora María Colina Machado convocó nuevamente a las calles asegurando que acta mata sentencia, una jornada que coincidirá con el primer mes de las elecciones.

La represión no acaba tampoco en el ámbito político. La Fiscalía venezolana acusó al opositor Edmundo González de instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir y conspiración, y lo citó para este lunes, 26 de agosto de 2024, a las 10:00 a.m.

