María Corina Machado reapareció en Oslo, tras 16 meses en clandestinidad en Venezuela

María Corina Machado reapareció este miércoles en Oslo, Noruega, en donde su hija horas antes recibió el premio Nobel de la Paz en su nombre. La líder venezolana llevaba de 16 meses en clandestinidad en Venezuela, donde permanecía escondida luego de las elecciones de ese país, en las cuales Nicolás Maduro volvió a quedar en el poder. Luego de un largo viaje, logró llegar a la capital noruega sobre las siete de la noche de este 10 de diciembre (hora colombiana).

Machado entonó el himno venezolano y saludó a las personas que la esperaban a las afueras del Grand Hotel. Más temprano, el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, confirmó su llegada: "Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí". Añadió que informará cuanto antes del programa en Oslo el viernes de Machado, que por ahora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y reunirse con el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Støre, con quien iba a dar la rueda de prensa que se perdió el martes.

#ÚLTIMAHORA | María Corina Machado reaparece, luego de más de diez meses en la clandestinidad, en el balcón del Gran Hotel en Oslo, Noruega. La líder opositora de Venezuela saluda a sus compatriotas.



Noticia en desarrollo...