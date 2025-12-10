En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / María Corina Machado reapareció en Oslo, tras 16 meses en clandestinidad en Venezuela

María Corina Machado reapareció en Oslo, tras 16 meses en clandestinidad en Venezuela

La líder opositora venezolana se asomó al balcón Grand Hotel de la capital noruega, tras un difícil viaje desde Venezuela.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
María Corina Machado reapareció en Oslo.
María Corina Machado reapareció en Oslo.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad