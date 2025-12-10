"Premio manchado en sangre": régimen de Maduro tras entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

La vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, comparó la ceremonia del Nobel de la Paz el miércoles en Oslo (Noruega) con un funeral, al ironizar sobre la ausencia en el acto de la galardonada, la líder opositora María Corina Machado, quien confirmó en un audio enviado a los organizadores que logró viajar a Europa, pero no alcanzó a llegar a tiempo para la ceremonia de entrega. En su lugar el premio lo recibió su hija Ana Corina Sosa Machado.

"Hoy muy tempranito viendo lo que pasó en Noruega, asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio, era un velorio, un fracaso, fracaso total, el show fracasó, la señora no se presentó", dijo Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal. Rodríguez, además, cuestionó el despliegue militar que Estados Unidos emprendió desde agosto en el Caribe y que Machado ha respaldado.

"Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo y en Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre", agregó Rodríguez en alusión a protestas de grupos de izquierda en la víspera. La vicepresidenta venezolana señaló que el Nobel de la Paz "está bien desprestigiado".



Machado, por su parte, comentó en el audio divulgado por los representantes del Nobel que varias personas "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo. De momento, se desconoce cómo logró salir de Venezuela, donde vivía en la clandestinidad tras denunciar fraude en las presidenciales de julio de 2024 y reivindicar el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, presente este miércoles en la ceremonia del Nobel Oslo.



El discurso de la hija de María Corina Machado

Sosa Machado, tras recoger el premio, confirmó más tarde que en "unas horas" podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar "muy pronto" a Venezuela. "Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo Sosa, quien ocupó la silla destinada a su madre junto a los miembros del Comité Nobel noruego y con una foto de Machado como trasfondo.



También recitó un discurso escrito por Machado, el cual incluyó un repaso a la historia de Venezuela. Además, aseguró que llegó a ser la democracia "más estable" de América Latina, hasta que fue "desmantelada" desde 1999 por el "régimen", al que acusó de falsificar la historia, corromper a las Fuerzas Armadas, manipular elecciones y perseguir a la disidencia.

Machado -que no mencionó ni al fallecido presidente Hugo Chávez ni a su sucesor y actual presidente, Nicolás Maduro- habló de un "saqueo histórico" y de que el dinero del petróleo se usó para "comprar lealtades" en el exterior, "mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales".

Y habló también de la "herida abierta" por la emigración de venezolanos, además de acusar al Gobierno de "quebrar por dentro" a los opositores: "Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio".

