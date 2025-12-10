En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  /  "Premio manchado en sangre": régimen de Maduro tras entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

"Premio manchado en sangre": régimen de Maduro tras entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

La vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, también comparó la ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo (Noruega) con un funeral.

Por: EFE
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Valentina Mercado
Delcy Rodríguez tras entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado.
Delcy Rodríguez tras entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad