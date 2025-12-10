Incrementa circulación de tipo de gripe de H3N2: síntomas para tener en cuenta

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) compartió un informe de evaluación de amenazas de la gripe H3N2 subclado K, cuya circulación ha aumentado en Europa y otros países del mundo durante esta temporada. "La circulación del virus de la gripe continúa aumentando, y la mayoría de los países reportan una actividad generalizada con una intensidad entre baja y media", se lee en un texto de la entidad.

De acuerdo con la agencia que hace parte de la Unión Europea, "la gripe A predomina en todos los países, siendo el A(H3N2) el que impulsa la tendencia al alza en las últimas semanas. La circulación es mayor en niños de 5 a 14 años. Se observan aumentos en las hospitalizaciones en algunos países, que afectan a todos los grupos de edad, pero principalmente a adultos de 65 años o más". La entidad compartió el pasado 20 de noviembre un informe en el que da a conocer el aumento de la circulación del subclado K del A(H3N2).



¿Qué revela informe de la ECDC sobre la gripe H3N2?

La entidad aseguró, que en comparación con años anteriores, la gripe está aumentando de forma inusualmente temprana en la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE). "El A(H3N2) el que ha impulsado los incrementos en las últimas semanas. Esta situación refleja los avances notificados recientemente por otros países del hemisferio norte. El subclado K del A(H3N2), recientemente surgido (anteriormente J.2.4.1), se ha detectado en todos los continentes y representa un tercio de todas las secuencias del A(H3N2) depositadas en la Iniciativa Mundial para el Intercambio de Datos sobre la Gripe (GISAID) entre mayo y noviembre de 2025 a nivel mundial, y casi la mitad en la UE/EEE".



La entidad de salud indica que los análisis antigénicos y serológicos in vitro sugieren una discrepancia entre la vacuna y el nuevo subclado. "Los datos sobre la eficacia de la vacuna en condiciones reales son actualmente limitados. El A(H3N2) no ha sido el virus dominante en las últimas temporadas, lo que podría provocar una disminución de la inmunidad en poblaciones sin exposición reciente".

Con la información disponible, el ECDC evaluó el riesgo para la población general de su territorio y declaró que el riesgo de una temporada de gripe dominada por el virus A(H3N2) subclado K es moderado. "El riesgo como alto para las poblaciones con mayor riesgo de enfermedad grave (personas mayores de 65 años, personas con enfermedades metabólicas, pulmonares, cardiovasculares, neuromusculares y otras enfermedades crónicas subyacentes, embarazadas o personas inmunodeprimidas, y personas que viven en entornos cerrados como centros de atención a largo plazo)".

Recomendaciones de la ECDC frente a la gripe H3N2

Las personas elegibles para la vacunación, especialmente aquellas con mayor riesgo de enfermedad grave, deben vacunarse sin demora.

El tratamiento temprano de las personas afectadas con antivirales antigripales es esencial para reducir la probabilidad de complicaciones y la progresión de la enfermedad en poblaciones con mayor riesgo de enfermedad grave. Los antivirales cobran aún mayor importancia en el contexto de una cepa de influenza circulante que pueda tener poca compatibilidad con la vacuna.

Las pruebas deben guiar el tratamiento antiviral siempre que sea posible, pero una fuerte sospecha clínica y la epidemiología local también deben guiar las decisiones para evitar retrasos que puedan reducir la eficacia.

Se debe considerar la profilaxis antiviral en brotes detectados en entornos cerrados, como centros de atención a largo plazo (CAP), independientemente del estado de vacunación.

Los hospitales y los CAP deben revisar sus planes de preparación y mejorar sus prácticas de prevención y control de infecciones para mitigar la presión sobre el sistema de salud durante la temporada de influenza. El personal y los visitantes deben usar mascarillas en hospitales y centros de atención a largo plazo en períodos de mayor circulación de virus respiratorios.

Los países deben proporcionar información personalizada a las personas sobre cómo reducir la transmisión y el impacto de una enfermedad grave. Esto debe hacerse mediante mensajes claros sobre vacunación, higiene de manos y protocolo respiratorio.

Los países deben seguir informando rápidamente sobre los resultados de la vigilancia epidemiológica y virológica a través de EpiPulse para apoyar una evaluación y respuesta rápidas en toda la UE/EEE.

Síntomas de la gripe H3N2

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dio a conocer algunos de los signos y sintomas más comunes con la gripa H3N2:



Cansancio extremo

Fiebre

Tos

Otros posibles síntomas:



Dolores corporales

Vómitos

Diarrea