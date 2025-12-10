Incrementa circulación de tipo de gripe de H3N2: síntomas para tener en cuenta

Publicidad
El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) compartió un informe de evaluación de amenazas de la gripe H3N2 subclado K, cuya circulación ha aumentado en Europa y otros países del mundo durante esta temporada. "La circulación del virus de la gripe continúa aumentando, y la mayoría de los países reportan una actividad generalizada con una intensidad entre baja y media", se lee en un texto de la entidad.
De acuerdo con la agencia que hace parte de la Unión Europea, "la gripe A predomina en todos los países, siendo el A(H3N2) el que impulsa la tendencia al alza en las últimas semanas. La circulación es mayor en niños de 5 a 14 años. Se observan aumentos en las hospitalizaciones en algunos países, que afectan a todos los grupos de edad, pero principalmente a adultos de 65 años o más". La entidad compartió el pasado 20 de noviembre un informe en el que da a conocer el aumento de la circulación del subclado K del A(H3N2).
La entidad aseguró, que en comparación con años anteriores, la gripe está aumentando de forma inusualmente temprana en la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE). "El A(H3N2) el que ha impulsado los incrementos en las últimas semanas. Esta situación refleja los avances notificados recientemente por otros países del hemisferio norte. El subclado K del A(H3N2), recientemente surgido (anteriormente J.2.4.1), se ha detectado en todos los continentes y representa un tercio de todas las secuencias del A(H3N2) depositadas en la Iniciativa Mundial para el Intercambio de Datos sobre la Gripe (GISAID) entre mayo y noviembre de 2025 a nivel mundial, y casi la mitad en la UE/EEE".
La entidad de salud indica que los análisis antigénicos y serológicos in vitro sugieren una discrepancia entre la vacuna y el nuevo subclado. "Los datos sobre la eficacia de la vacuna en condiciones reales son actualmente limitados. El A(H3N2) no ha sido el virus dominante en las últimas temporadas, lo que podría provocar una disminución de la inmunidad en poblaciones sin exposición reciente".
Con la información disponible, el ECDC evaluó el riesgo para la población general de su territorio y declaró que el riesgo de una temporada de gripe dominada por el virus A(H3N2) subclado K es moderado. "El riesgo como alto para las poblaciones con mayor riesgo de enfermedad grave (personas mayores de 65 años, personas con enfermedades metabólicas, pulmonares, cardiovasculares, neuromusculares y otras enfermedades crónicas subyacentes, embarazadas o personas inmunodeprimidas, y personas que viven en entornos cerrados como centros de atención a largo plazo)".
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dio a conocer algunos de los signos y sintomas más comunes con la gripa H3N2:
Otros posibles síntomas:
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL