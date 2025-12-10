En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video del momento en que sale María Corina Machado a saludar a venezolanos en Oslo

Video del momento en que sale María Corina Machado a saludar a venezolanos en Oslo

Tras más de diez meses en la clandestinidad, la líder opositora venezolana llegó a Noruega, en medio del misterio sobre cómo fue su llegada al país europeo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Así apareció María Corina Machado desde el balcón del Gran Hotel en Oslo, Noruega: cantó el himno

Publicidad

Publicidad

Publicidad