Video del momento en que sale María Corina Machado a saludar a venezolanos en Oslo

En la madrugada noruega, la líder opositora venezolana María Corina Machado apareció tras 16 meses en la clandestinidad. La política primero hizo presencia en el balcón del Grand Hotel de Oslo y luego bajó para saludar a sus compatriotas.



A través de su cuenta de X, Machado publicó unas fotos en donde se le ve saludando a un grupo de venezolanos que la esperaba a las afueras del hotel.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

Así fue la primera aparición de María Corina Machado en público en Oslo

En su primera aparición pública desde enero, Machado salió por la puerta del hotel para acercarse a las decenas de venezolanos reunidos en el exterior para recibirla.

Entre móviles que la grababan y gritos de "¡viva!", se aproximó a las vallas instaladas por la Policía noruega por razones de seguridad. En varias ocasiones incluso se subió a ellas para acercarse más a sus seguidores, estrecharles la mano, lanzarles besos e incluso abrazarlos.



Una y otra vez hizo el gesto de 'gracias' con las manos, tanto desde el balcón como después en la calle, aunque no pronunció ningún discurso, ni siquiera breve. Está previsto que lo haga en las próximas horas durante una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.



La premio Nobel de Paz se encontraba en Oslo desde horas del día, pero, según el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, no iba a comparecer en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quería reunirse directamente con sus familiares. No obstante, la líder opositora decidió en horas de la madrugada, sobre las 2:30 a. m., hora Noruega, aparecer públicamente.

Machado aterrizó en el aeropuerto de Gardermoen a las 21:58 GMT (4:58 hora Colombia) tras un largo viaje desde Venezuela, donde vivía en la clandestinidad.

Su llegada a Oslo estuvo marcada por la incertidumbre.



¿Por qué María Corina Machado no recibió el premio Nobel de paz?

El fin de semana pasado aseguró al Instituto Nobel que estaría en Oslo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel del miércoles. No obstante, la víspera del acto solemne María Corina Machado no pudo participar en la tradicional rueda de prensa de los laureados como estaba previsto, ni tampoco llegó a tiempo al Ayuntamiento de la capital noruega para recoger el galardón.

Ese mismo miércoles, en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes, aseguró que estaba ya "de camino" a Oslo y que tan pronto como llegue, podrá abrazar a toda su familia "y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo".

En Oslo ya la esperaban su hija Ana Corina Sosa, quien pronunció el jueves en nombre de su madre el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, sus otros dos hijos, su hermana y su madre, Corina Parisca.

"María Corina Machado ya está en Oslo y de camino para llegar acá", al hotel, señaló el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, a los medios y a los seguidores de la exdiputada que aplaudieron y gritaban "valiente".

"Ella va a reunirse directamente con su familia, no habrá ningún encuentro hoy", añadió el máximo responsable del Comité Nobel Noruego, quien agradeció a todos por un "día maravilloso", en el que él entregó a la hija de Machado, Ana Corina Sosa, el premio Nobel de la Paz al no llegar a tiempo a Oslo la opositora.

Frydnes indicó que informaría cuanto antes del programa en Oslo el viernes de Machado, que por entonces tenía previsto acudir al Parlamento noruego y reunirse con el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Støre, con quien iba a dar la rueda de prensa que se perdió el martes.

La llegada de Machado a Oslo, que vivía normalmente en la clandestinidad en Venezuela, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, debido a los problemas para salir de su país y la incertidumbre sobre cómo regresar después al país andino.

La líder opositora lamentó el jueves en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que estaba ya "de camino" a Oslo.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo", dijo en esa conversación, que se produjo cuando estaba a punto de tomar un vuelo, según confesó.

En Oslo se encontraban también su hermana y su madre, Corina Parisca.

Cuando finalmente compareció ante sus seguidores y los medios en Oslo tras su largo viaje a Europa, este acto supuso la primera aparición de la política venezolana en público desde enero de este año.

En su discurso de aceptación del premio leído por su hija, Machado dedicó el galardón a todo el pueblo de Venezuela y aseguró que este pronto presenciaría el regreso a casa de los opositores exiliados.

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", afirmó, y prometió estar entonces en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloró "entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta (...)".

Poco antes, en su intervención Frydnes instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases "hacia una transición pacífica a la democracia" en el país, al ser ésa "la voluntad del pueblo venezolano".

