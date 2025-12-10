En vivo
María Corina Machado llegó a Oslo tras recibir premio Nobel de Paz: el mundo espera su reaparición

María Corina Machado llegó a Oslo tras recibir premio Nobel de Paz: el mundo espera su reaparición

La líder venezolana María Corina Machado ha estado en la clandestinidad durante 16 meses, después de las elecciones que se llevaron a cabo en Venezuela.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 10 de dic, 2025
María Corina Machado llegó a Oslo.
María Corina Machado llegó a Oslo.
AFP / Captura de pantalla

