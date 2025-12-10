María Corina Machado llegó a Oslo tras recibir premio Nobel de Paz: el mundo espera su reaparición

Sobre las siete de la noche de este miércoles, se confirmó que María Corina Machado, líder venezolana que recibió el premio Nobel, llegó a Oslo, Noruega, donde se espera que haga su primera aparición tras 16 meses de estar en la clandestinidad en Venezuela. La noticia la dio a conocer su partido, Comando Venezuela, y por el presidente del Instituto Nobel.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Instituto Nobel, por medio de un comunicado, horas antes había anunciado su ausencia a la ceremonia de entrega del Nobel, el cual recibió su hija, Ana Corina Sosa Machado. La opositora venezolana hizo "todo lo que está en su poder para venir a la ceremonia", un viaje en una situación de "extremo peligro" y aunque no podrá participar en los eventos de hoy, "estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", informó este instituto.

Sin embargo, tras su llegada, ya no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quiere reunirse directamente con sus familiares, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Publicidad

Noticia en desarrollo...