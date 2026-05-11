“Me dio la espalda, me humilló”: habló mujer que hirió a peluquero tras no gustarle corte de cabello

La mujer señalada de atacar por la espalda a un reconocido peluquero en Brasil habló públicamente luego de ser detenida y entregó su versión de los hechos. La agresora aseguró que actuó tras quedar inconforme con el resultado de un procedimiento estético realizado semanas antes en un salón de belleza de São Paulo.



El caso, que quedó registrado en cámaras de seguridad y se viralizó rápidamente en redes sociales, ocurrió el pasado 5 de mayo en un establecimiento ubicado sobre la avenida Marquês de São Vicente, en el sector de Barra Funda.

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En las imágenes se observa cómo la mujer, identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 años, se acerca al estilista Eduardo Ferrari mientras él atendía a otra clienta. Segundos después, saca un cuchillo de su bolso y lo apuñala por la espalda.

Tras el ataque, empleados y personal de seguridad lograron reducir a la mujer antes de que continuara con la agresión.



“Les escribí y no me respondieron”

Luego de ser detenida, Laís habló en entrevista con el noticiero brasileño Cidade Alerta y aseguró que el conflicto comenzó después de un procedimiento realizado casi un mes antes en el salón de belleza.



“Hace un mes fui a la peluquería de Eduardo para hacerme mechas en el pelo. Concerté una cita con él, todo salió bien”, relató.



Según su versión, el estilista habría "adelgazado" y cortado parte de su cabello de una manera con la que no quedó conforme. “Me deshilachó todo el flequillo, me deshilachó todo el pelo. Solo me queda el 50% de mi cabello”, afirmó.

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La mujer sostuvo que intentó comunicarse con el salón para reclamar por el procedimiento, pero aseguró que no obtuvo respuesta.

“Les envié un mensaje por WhatsApp y no me respondieron durante dos días”, declaró.

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En otro video grabado tras el ataque, también manifestó que se sintió ignorada cuando regresó al establecimiento para hablar con el peluquero. “No me habla. Dice que está atendiendo a un cliente. Me dio la espalda, me humilló”, afirmó.

Pese a ello, durante la entrevista reconoció que no siente que estuviera bien haber atacado al estilista. “No estoy orgullosa de haberlo apuñalado”, dijo.

La mujer incluso pidió disculpas públicamente, aunque insistió en que también esperaba una explicación del peluquero sobre el tratamiento realizado en su cabello. "quiero que él me pida disculpas y que confiese lo que hizo”, expresó.



¿Cuál es la versión del peluquero?

Por su parte, Eduardo Ferrari sostuvo que la clienta salió satisfecha del salón el día del procedimiento estético realizado el 7 de abril.

“Se fue sumamente satisfecha, se hizo fotos del antes y el después, las publicó en las redes sociales y expresó su gratitud”, afirmó en diálogo con medios brasileños.

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El estilista explicó que días después comenzó a recibir mensajes amenazantes y que la mujer regresó al establecimiento para exigir la devolución de su dinero.

Según empleados del salón, la situación escaló rápidamente hasta que la clienta tomó un cuchillo y atacó al peluquero mientras este trabajaba.

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Ferrari aseguró que la agresión ocurrió de manera inesperada y afirmó que teme por su seguridad.“Fue un intento de asesinato”, manifestó. Durante la entrevista con el mismo medio, el estilista indicó que todavía se encuentra afectado emocionalmente por lo sucedido.

“Estoy un poco asustado por lo que pasó y también por las repercusiones”, señaló. Aunque aceptó las disculpas de la mujer, insistió en que el caso debe avanzar por la vía judicial. “No tengo ningún problema personal con ella. Pero ella se extralimitó y tiene que responder por lo que hizo”, expresó.



Defensa alega un diagnóstico psiquiátrico

De acuerdo con medios locales de Brasil, la defensa de Laís Gabriela aseguró que la mujer fue diagnosticada en 2023 con un “trastorno psicótico agudo y transitorio no especificado”.

Según el abogado, la joven recibía tratamiento médico en un Centro de Atención Psicosocial (CAPS), pero recientemente habría tenido que suspender la medicación debido a un cuadro de hepatitis inducida por fármacos.

La madre de la mujer también afirmó en entrevistas que su hija atraviesa un momento difícil relacionado con problemas personales y de salud mental.

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Mientras tanto, la investigación continúa en manos de las autoridades brasileñas. Inicialmente, el caso fue clasificado como lesiones, aunque la defensa del peluquero insiste en que se trate como un intento de homicidio. La causa será remitida al Juizado Especial Criminal (Jecrim), instancia que determinará cómo continuará el proceso judicial contra la mujer de 27 años.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co