Mujer amenazó e hirió a un peluquero porque no le gustó el resultado de su cabello: quedó en video

Una discusión por un procedimiento capilar terminó en un violento ataque dentro de un salón de belleza en Brasil. Una mujer de 27 años fue arrestada luego de apuñalar por la espalda al peluquero Eduardo Ferrari, a quien responsabilizaba por un resultado que no le gustó en su cabello.



La agresión ocurrió en un salón ubicado en el sector de Barra Funda, en la zona oeste de la ciudad de São Paulo. De acuerdo con la investigación, la mujer identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha regresó al establecimiento varios días después de realizarse un procedimiento de mechas y texturización para exigir la devolución de su dinero.

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Según empleados del lugar, inicialmente la clienta había mostrado satisfacción con el resultado. Incluso, habría publicado fotografías en redes sociales agradeciendo el trabajo realizado.



Las quejas comenzaron días después

Con el paso de los días, la situación cambió. La mujer empezó a enviar mensajes al salón manifestando su inconformidad y afirmando que había sufrido un “corte químico”, término utilizado cuando el cabello presenta daños severos tras procesos químicos.

En videos grabados después del ataque, la mujer aseguró que su flequillo había quedado “parecido al de Cebolinha”, personaje de la popular historieta brasileña “La pandilla de Mónica”.



“Me agarró del pelo y empezó a cortármelo con unas tijeras de afeitar. Si te fijas, mi flequillo se parece al de Cebolinha”, afirmó.



La defensa de Eduardo Ferrari aseguró además que las amenazas comenzaron mucho antes del ataque físico. Capturas de conversaciones entregadas a la policía muestran mensajes en los que la mujer insultaba al peluquero y amenazaba con incendiar el establecimiento.

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En algunos de esos mensajes, la acusada utilizó expresiones ofensivas contra la orientación sexual del estilista.



El ataque quedó grabado en cámaras

Las cámaras de seguridad del salón registraron el momento en el que la mujer se acercó al peluquero mientras este atendía a otro cliente.

Instantes después, sacó un cuchillo de su bolso y lo atacó por la espalda. Empleados y personal de seguridad lograron desarmarla rápidamente y evitar que continuara la agresión.

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Por fortuna, Eduardo Ferrari sufrió una herida superficial y fue sometido a exámenes médicos forenses.

“Esto no puede quedar impune”, dijo el peluquero en un video enviado al medio Globo TV, donde también confesó sentirse conmocionado por lo ocurrido.



La defensa pide investigar intento de homicidio y homofobia

Aunque el caso fue registrado inicialmente como lesiones corporales, amenazas y autolesiones, la defensa del peluquero considera que los hechos deberían investigarse como intento de homicidio y homofobia.

La abogada Quecia Montino aseguró que el ataque fue “repentino, desproporcionado y violento”.

“Resulta preocupante que la propia autora del delito declarara, ante la Policía y la autoridad policial competente, que había acudido al lugar con la intención de ‘matar a ese maldito mari#$%’”, afirmó.

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Según la jurista, esa declaración podría evidenciar no solo una intención de matar, sino también una motivación discriminatoria.

La defensa anunció que acudirá ante la Fiscalía para solicitar que se reclasifique el caso y se investigue bajo la legislación brasileña que equipara la homofobia con delitos de racismo, según interpretaciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

🔴 Una clienta apuñaló por la espalda a su peluquero porque no le gustó el corte de su flequillo



👉 Laís Gabriela Barbosa da Cunha, diseñadora brasileña de 27 años, atacó al estilista Eduardo Ferrari el 5 de mayo en un salón de San Pablo. pic.twitter.com/NYA8YwKg1S — Filo.news (@filonewsOK) May 8, 2026

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Nuevas amenazas tras el ataque

Testigos declararon que, incluso después de ser inmovilizada, la mujer continuó lanzando amenazas contra el estilista.

Según el informe policial, aseguró que Eduardo Ferrari “moriría de todos modos” si no le devolvían el dinero y afirmó que podía recurrir a terceros para cometer el crimen.

Otro testigo declaró que la mujer dijo que el peluquero “estaba condenado a muerte, aunque tuviera que trabajar para pagarla”.

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo informó que el caso fue remitido al Juzgado Penal Especial, organismo encargado de analizar delitos considerados de menor gravedad.

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Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos por parte de la defensa y de sectores que consideran que la violencia del ataque y las amenazas previas deberían derivar en cargos más severos.

Hasta el momento, la acusada afirmó que aún busca representación legal y que solo dará declaraciones oficiales cuando tenga abogado.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co