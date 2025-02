"Me negaron la residencia en Estados Unidos": colombiano compartió su caso y dijo estar triste

Son cada vez más comunes los casos de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos temerosos ante las redadas puestas en marcha por la administración del presidente Donald Trump. Los testimonios de incertidumbre, ansiedad y miedo a esos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) circulan en redes sociales y dan cuenta del difícil momento que viven estas personas.

Es el caso de Wilder Acevedo, un hombre colombiano que reside en Estados Unidos y que hace contenido en redes sociales. En días recientes uno de sus videos se hizo viral, pues en este Acevedo compartió su reacción al recibir respuesta a un trámite en el proceso de legalización a su situación migratoria. Puntualmente, recibió una carta de inmigración con la decisión sobre su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.

"Me llegó la respuesta de migración de si me autorizaban la residencia permanente en Estados Unidos o no. Y adivinen: me la negaron. Me acaban de negar la residencia permanente en Estados Unidos", comenta el hombre en el video, que publicó a finales de enero y que ya completa más de 5 millones de visualizaciones en TikTok.

"Nada. No puedo negar que estoy triste, pero toca seguir adelante, ¿no", continúa Acevedo, quien dice que con ese video quiere dejar un mensaje. "Yo entré aquí (a Estados Unidos) legalmente, con visa de turista. Metí el proceso dentro del tiempo. No llevo ni un día aquí como ilegal".

"Tengo mi seguro social, mi permiso de trabajo, pero ya con esta negativa, me imagino que es cuestión de tiempo para que me cancelen el permiso de trabajo, el seguro social y me envíen una carta indicándome hasta cuándo puedo estar en este país", afirma en el video.

Ante la posibilidad de que se le imponga un plazo para salir de Estados Unidos, el colombiano habló sobre la opciones que tendría: "Si decido quedarme después de la fecha que ellos me indiquen, entonces estaría en situación irregular y me podría exponer a que me deporten, y que me lleven esposado".

Las medidas de Trump contra los migrantes

El Ejecutivo de Trump ha emprendido una campaña en contra de los más de 11 millones de migrantes indocumenados en el país, tildándolos de "criminales" y prometiendo llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos.

En sus primeras semanas en el poder, las autoridades han detenido a más de 3.000 personas en todo el país, una cifra alejada de las redadas "masivas" que Trump se comprometió a realizar.

El presidente ordenó ampliar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar a más de 30.000 personas y el Pentágono ha desplegado ya a más de 150 militares para dicha tarea.

Entre los militares desplegados se encuentran Infantes de Marina y otros militares del Comando Sur de Estados Unidos, encargado de Latinoamérica.

El pasado miércoles, al firmar el memorando para ampliar la capacidad del centro de migrantes en Guantánamo, Trump afirmó que la medida busca "detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense".

Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil. Por lo tanto, es falso que las personas indocumentadas tengan de por sí un "historial criminal", como ha asegurado el actual Gobierno.

Cruzar la frontera sin inspección -codificado como 'ingreso indebido'- o intentar entrar en Estados Unidos después de haber sido deportado o expulsado, sí está tipificado en la legislación penal: el primero como un delito menor y el segundo como un delito grave.

Múltiples estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de 1960, han encontrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados por un crimen que las personas nacidas en Estados Unidos.

