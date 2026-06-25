Médico señalado de asesinar pacientes confiesa culpabilidad en 12 de las muertes: detalles del caso

Un médico de cuidados paliativos acusado de asesinar en la capital alemana al menos a 15 pacientes y sospechoso en otros 76 casos reconoció este jueves ante la Audiencia Provincial de Berlín su culpabilidad en doce de las muertes.



"Sólo ahora soy capaz de explicar mis actos y asumo la responsabilidad por ellos", dijo el acusado, Johannes M., de 41 años, citado por los medios, durante su declaración, en los que pidió perdón por todo el sufrimiento causado tanto a los familiares de las víctimas, como a su propia familia y sus compañeros de trabajo. Agregó que durante su estancia en prisión pudo reflexionar profundamente sobre sí mismo y aseguró ser hoy una persona diferente.



"Reconozco los cargos que se me imputan (...). Asumo la responsabilidad de mis actos". afirmó, según la cadena RTL. Dijo haberse mentido durante mucho tiempo a sí mismo y a su entorno y haber reconocido, en momentos de lucidez, su fracaso. "No quiero justificar mis actos, pero quiero subrayar que durante un largo periodo de tiempo me sentí desbordado", señaló.

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"Vivía con la idea de evitarles sufrimiento", dijo, y agregó que siempre había sido descrito como "una persona amable y positiva" y eso es lo que quería ser, "afectuoso y moralmente íntegro", añadió. Es la primera vez desde el inicio del juicio en julio del año pasado que el médico, que se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2024, se pronuncia sobre los hechos que se le imputan, en concreto, haber causado la muerte de quince pacientes en el desempeño de su actividad como médico de cuidados paliativos entre septiembre de 2021 y julio de 2024.

En conversaciones telefónicas con su mujer desde la cárcel, que fueron reproducidas durante el juicio, el acusado ya había admitido haber matado a personas, aunque sostenía que no se trataba de asesinatos, sino de una "acción moral con los medios equivocados". En tanto, continúan las investigaciones en relación con otros 76 casos, en relación con los cuales, en abril pasado se llevó a cabo otra exhumación.



En caso de confirmarse gran parte de los otros casos sospechosos, el acusado se convertiría en el mayor asesino en serie alemán de la historia. El caso recuerda al del enfermero Niels Högel, sentenciado en 2019 a cadena perpetua por el asesinato de 85 pacientes, cuando ya cumplía pena en la cárcel tras ser condenado en 2015 por otros dos crímenes.

