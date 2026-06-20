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Noticias Caracol  / MUNDO  / Muere turista en grave incendio en lujoso hotel de República Dominicana: impactantes imágenes

Muere turista en grave incendio en lujoso hotel de República Dominicana: impactantes imágenes

Las autoridades locales indicaron que la víctima era una turista italiana y que 1.700 personas fueron evacuadas.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Incendio en lujoso hotel de República Dominicana
Imágenes del incendio en lujoso hotel en República Dominicana
Redes sociales

Este viernes 19 de junio de 2026, los huéspedes de un hotel en República Dominicana vivieron momentos de angustia tras un voraz incendio que consumió parte de las instalaciones del complejo turístico.

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Como consecuencia de la emergencia, una turista italiana murió debido a las complicaciones provocadas por la inhalación de humo. Además, 1.700 personas que se hospedaban en el lugar tuvieron que ser evacuadas.

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Según el medio Listín Diario confirmó que la víctima fue identificada como Franchezca Valentino, de 46 años, quien falleció mientras recibía atención médica en un hospital. Los hechos ocurrieron en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en el municipio costero de Bayahíbe.

Más de 10 personas recibieron asistencia médica

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de respuesta que participaron en las labores de control y mitigación del incendio.

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Varios de los afectados inhalaron humo y otros presentaron palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general asociadas a la exposición al calor y al esfuerzo físico durante la emergencia.

"Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar", informó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

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Aunque se desconoce el motivo por el cual el incendio se propagó con tanta rapidez, se presume que influyeron los techos de caña y paja, característicos de algunas áreas del centro vacacional.

Un hotel cercano, operado por la misma cadena, no sufrió ningún tipo de daño, según precisaron las autoridades. Los evacuados fueron trasladados a establecimientos hoteleros de la zona, detalló el Centro de Operaciones de Emergencias.

Imágenes difundidas en redes sociales

El hecho quedó registrado en imágenes que rápidamente fueron difundidas en redes sociales. En ellas se observan grandes columnas de humo elevándose desde distintas zonas del hotel, mientras se vivían momentos de pánico cuando los turistas intentaban salir del área afectada.

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Las actividades turísticas en Bayahíbe y sus alrededores se mantienen sin novedades y continúan desarrollándose de manera normal y segura, según afirmaron las autoridades locales.

Cabe recordar que República Dominicana es uno de los principales destinos turísticos del Caribe, al recibir cada mes a miles de visitantes de distintas partes del mundo.

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