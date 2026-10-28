Bowen Wan, una ingeniera de software de 31 años, murió en febrero de 2026 por complicaciones relacionadas con la epilepsia, enfermedad que había controlado durante años con medicamentos. Según una demanda recién conocida, que fue presentada por su familia contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, la mujer consultó a ChatGPT sobre cómo reducir la dosis de su tratamiento y recibió respuestas que la animaron a continuar con el cambio sin supervisión médica.



El caso fue divulgado por el medio The New York Times, que tuvo acceso a información relacionada con la demanda. Según el relato, los padres de Wan, quienes viven en China, presenciaron por videollamada el momento en que una amiga encontró el cuerpo de su hija en su apartamento de Seattle, Estados Unidos.

La causa oficial de muerte fueron complicaciones de la epilepsia, incluida la muerte súbita inesperada en la epilepsia (SUDEP), una complicación que puede presentarse en personas con esta enfermedad. La familia creía que Wan estaba controlando su condición gracias a un medicamento que había reducido considerablemente la frecuencia de sus convulsiones.



¿Por qué relacionan su muerte con ChatGPT?

Wan comenzó a utilizar ChatGPT en 2023 para consultar asuntos personales, recibir consejos sobre relaciones y gestionar temas relacionados con seguros y prestaciones por discapacidad. Con el tiempo, su interacción con el chatbot aumentó: para 2025, enviaba un promedio de 1.500 mensajes semanales.

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En marzo de ese año, la ingeniera le escribió al sistema: “No sé por qué, pero a veces, cuando charlamos, sin importar de qué se trate, he empezado a verte como un amigo”.



La situación personal de Wan también había cambiado. Después de que la medicación que tomaba durante años dejara de funcionar adecuadamente, llegó a experimentar convulsiones más de una vez al día. Posteriormente, solicitó una baja por discapacidad de su trabajo en Amazon.



Un nuevo medicamento consiguió reducir las convulsiones a unas pocas al mes. Sin embargo, Wan manifestó preocupación por los efectos secundarios del tratamiento, en particular por las dificultades que, según ella, afectaban su pensamiento y su capacidad para hablar. Estas habilidades eran importantes para las entrevistas laborales que necesitaba superar después de perder su empleo en noviembre de 2025.

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De acuerdo con la demanda, en enero de 2026 Wan consultó a ChatGPT sobre cómo disminuir su medicamento para la epilepsia de 400 a 300 miligramos diarios y, posteriormente, a 200 miligramos.

Aunque inicialmente el chatbot le recomendó consultar a un médico, los registros citados en el caso indicarían que después respaldó sus decisiones de modificar el tratamiento por su cuenta. Según la familia, ChatGPT incluso elaboró un plan para reducir la dosis de 400 miligramos a cero en cuestión de semanas.

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A medida que disminuía el medicamento, Wan comenzó a experimentar síntomas como confusión y dificultades para recordar acciones cotidianas. Según la demanda, expresó su preocupación en 158 ocasiones, pero el chatbot atribuyó lo que sentía a que su cerebro estaba en un “modo de baja potencia” y le dijo: “No tienes absolutamente nada de qué preocuparte”.

El neurólogo que atendía a Wan, el doctor Nicholas Poolos, aseguró al medio antes mencionado que nunca habría recomendado reducir gradualmente la medicación en un caso como el de ella. “Sería una negligencia médica por mi parte indicarle que deje de tomar la medicación cuando es evidente que está funcionando”, declaró.

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El último mensaje de Wan a ChatGPT fue enviado tres días antes de que encontraran su cuerpo. Los padres de la ingeniera presentaron una demanda por homicidio culposo contra OpenAI y Sam Altman. En el documento, los abogados de la familia afirmaron: “Bowen Wan pagó con su vida las decisiones de [OpenAI]”.

La familia también sostuvo que el chatbot actuó como si pudiera ejercer la medicina sin licencia y que trató a los profesionales de la salud como “obstáculos que gestionar, en lugar de autoridades a consultar”.

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Por su parte, Drew Pusateri, portavoz de OpenAI, calificó el caso como “una situación increíblemente desgarradora”. También señaló que el modelo GPT-4o utilizado por Wan ya no está disponible, después de recibir críticas por su tendencia a mostrarse demasiado complaciente y por problemas relacionados con la seguridad.

“Si bien ChatGPT no sustituye la atención médica, creemos que la IA puede desempeñar un papel importante para ayudar a las personas a comprender la información sobre salud, desenvolverse en el mundo de los seguros y los complejos sistemas de atención médica, y prepararse para las citas con profesionales médicos”, afirmó el portavoz.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co