Accidente de trenes en España: fallas en el sistema de seguridad e infraestructura salen a la luz

El accidente entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, que deja al menos 68 personas muertas y decenas de heridos, pone bajo la lupa el funcionamiento de los sistemas de seguridad ferroviaria y los protocolos para reanudar la circulación en caso de una avería. La colisión ocurrió en la mañana de este miércoles 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe impactó por detrás contra un convoy de la compañía Iryo que permanecía detenido en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de la localidad de Urda. Varios vagones se descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén.



Aunque las causas definitivas todavía deben establecerse, las primeras informaciones apuntan a una falla en el sistema de protección ferroviaria y a una posible decisión errónea desde el centro de control de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria española. Los hechos han abierto interrogantes sobre la actuación de los responsables del tráfico y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.

Presuntamente falló el sistema de seguridad antes del choque de trenes

Una de las primeras irregularidades conocidas está relacionada con el sistema LZB, encargado de supervisar de forma continua la circulación de los trenes y activar el frenado automático ante determinadas situaciones de riesgo. Según información publicada por medios españoles, el sistema presentó una incidencia alrededor de las 8:30 de la mañana, aproximadamente 20 minutos antes de la colisión. A raíz de esta falla, la circulación pasó a operar con un mecanismo alternativo conocido como Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).

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De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes, la autorización se habría dado alrededor de las 8:36 a. m. El tren recorrió cerca de 25 kilómetros antes de impactar contra el Iryo, aproximadamente a las 8:53 a. m.



Puente señaló que, bajo esas circunstancias, la reanudación debía hacerse con el procedimiento de marcha a la vista, que obliga al maquinista a avanzar a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y a estar preparado para detenerse ante cualquier obstáculo. Sin embargo, la autorización recibida por el conductor habría permitido continuar con normalidad. La investigación deberá determinar por qué se dio esa instrucción, qué información tenía el personal del centro de control y si se incumplieron los protocolos establecidos para una situación de este tipo.



Cuestionamientos sobre el estado de las vías y las advertencias previas

El accidente también reabrió el debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria española y las inversiones destinadas a garantizar su seguridad. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió explicaciones sobre las condiciones de las vías y los sistemas de protección, así como sobre las advertencias que se hubieran recibido antes del siniestro.

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“España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron”, manifestó.

La referencia a Adamuz remite al accidente ferroviario del 18 de enero de este año, en el que murieron 46 personas y cerca de 300 resultaron heridas, según el balance mencionado en los antecedentes del caso. La sucesión de dos accidentes graves en una misma red ferroviaria ha intensificado las exigencias de explicaciones a las autoridades.

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En este contexto, representantes del sector ferroviario han advertido sobre la necesidad de revisar las condiciones de la línea Madrid-Sevilla. Según declaraciones recogidas por medios españoles, el Sindicato Ferroviario ha reclamado una auditoría de este corredor y ha cuestionado si el estado de la infraestructura corresponde con las inversiones realizadas para renovarla.

No obstante, estos señalamientos no demuestran por sí solos que el deterioro de las vías haya provocado el choque de Toledo. La investigación deberá establecer si existieron fallas adicionales en la infraestructura, en los equipos de protección o en los procedimientos de circulación.

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Sindicato Ferroviario pide prudencia frente a la hipótesis de un error humano

Otro de los puntos de controversia es la posibilidad de atribuir el accidente a un error humano antes de que finalicen las pesquisas. El Sindicato Ferroviario calificó de “prematuro” e “irresponsable” señalar un “error humano” como causa del choque sin esperar a que concluya la investigación.

La postura pone el foco en la necesidad de esclarecer no solo las decisiones individuales, sino también las condiciones técnicas y operativas en las que se produjo la colisión. Una falla en un sistema de seguridad, la actuación del centro de control y el cumplimiento de los protocolos son aspectos que deben analizarse en conjunto para determinar eventuales responsabilidades.

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Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió que se llegará hasta el final para esclarecer lo ocurrido y aseguró que, si se confirman negligencias o fallas en los sistemas de seguridad, habrá una respuesta contundente. La investigación judicial y técnica tendrá que reconstruir la secuencia de los hechos, revisar los registros de circulación y las comunicaciones del centro de control, y establecer por qué un tren pudo avanzar hasta alcanzar a otro que permanecía detenido.

Mientras avanzan las pesquisas, el accidente de Toledo deja preguntas sobre la efectividad de los sistemas de protección, la aplicación de los protocolos de emergencia y las medidas adoptadas tras la tragedia de Adamuz. Las respuestas serán determinantes para establecer las responsabilidades y evaluar si es necesario introducir cambios en la operación de la red de alta velocidad española.

María Paula Rodríguez Rozo

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