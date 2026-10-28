Así fue como la inteligencia artificial ayudó a encontrar pintura robada hace más de 20 años

Una pintura del siglo XVII, robada en 2004 de una pequeña iglesia en Italia, fue localizada dos décadas después gracias a un sistema de inteligencia artificial utilizado por los Carabinieri, fuerzas armadas de Italia, para detectar obras de arte sustraídas. La pieza había sido modificada para ocultar su identidad, pero un programa capaz de reconocer patrones visuales permitió identificarla durante una feria de antigüedades.



El hallazgo ocurrió cuando agentes de la unidad de Protección del Patrimonio Cultural de Italia recorrían una feria en Parma y fotografiaban las obras expuestas. Las imágenes fueron cargadas en una base de datos policial y, apenas unas horas después, el sistema generó una alerta sobre un cuadro que representaba a una joven de piel clara, vestida de aguamarina y rojo, que sostenía un pergamino.

Al día siguiente, los investigadores regresaron al lugar y confiscaron la pintura para someterla a un nuevo examen. El teniente coronel Salvatore Rapicavoli, integrante de la unidad policial, explicó que algunos detalles despertaron las sospechas de los expertos. “Algo no cuadraba”, afirmó según informó la BBC.



¿Cómo fue que lograron identificarla?

Las investigaciones permitieron establecer que la obra correspondía a una representación de Santa Inés, de aproximadamente un metro de altura, que había sido robada la noche del 11 de agosto de 2004 de la iglesia Virgo Potens, en Sulmona, cerca de Nápoles.

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La pintura había sido alterada después del robo para hacerla menos reconocible. En la versión original, la santa sostenía un pequeño cordero blanco y una rama de palma, y tenía una aureola. En la obra detectada por los agentes, el cordero había sido sustituido por un pergamino y otros elementos religiosos habían desaparecido.



Pese a esos cambios, el sistema identificó similitudes en los colores, las formas y la disposición de los elementos. La tecnología logró relacionar la pintura con su versión original, aunque las diferencias hacían difícil reconocerla mediante una búsqueda convencional.



El software utilizado se llama Sistema de Detección de Obras de Arte Robadas (Swoads). Según Rapicavoli, desde su implementación en noviembre de 2023 había ayudado a recuperar más de 300 pinturas y estatuas de gran tamaño, además de más de 165.000 objetos de menor tamaño, como monedas, medallas, manuscritos y piezas religiosas. El valor total de los objetos recuperados superaba los 203 millones de euros, de acuerdo con las cifras citadas en el informe.

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El 20 de mayo de 2025, los Carabinieri devolvieron la pintura a la iglesia de Virgo Potens, donde está previsto que sea restaurada y vuelva a ocupar su lugar.

¿Cómo funciona el sistema?

Italia cuenta desde 1969 con una base de datos policial de objetos culturales sustraídos, que reúne más de un millón de registros. Sin embargo, muchas de las entradas no tienen fotografías y otras incluyen imágenes antiguas, en blanco y negro o con poca calidad.

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Antes de incorporar la inteligencia artificial, los investigadores comparaban manualmente las obras encontradas en ferias, tiendas de antigüedades y subastas con los registros disponibles. El proceso podía ser lento y dificultaba la identificación de piezas modificadas.

Swoads utiliza aprendizaje automático para reconocer patrones visuales y relacionar una obra con otra registrada como robada. También puede identificar fragmentos de pinturas que fueron separados o reorganizados, incluso cuando los cambios dificultan reconocer el conjunto original.

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“La máquina no se aburre”, señaló Rapicavoli al explicar la capacidad del programa para examinar grandes cantidades de imágenes. El sistema también puede rastrear catálogos de subastas, plataformas de comercio electrónico y publicaciones en internet para detectar posibles coincidencias.

En 2026, el mismo software permitió localizar en una página web de subastas la pintura Riposo Della Pastorella, de Filippo Palizzi, robada en junio de 1972 de una galería de arte moderno.

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Aunque estas herramientas agilizan las investigaciones, los especialistas advierten que no reemplazan el trabajo de los investigadores. Según informó la BBC, Carina Popovici, cofundadora de una empresa dedicada a utilizar inteligencia artificial para autenticar obras, explicó que estos sistemas permiten identificar coincidencias con piezas denunciadas como robadas, pero no capturan a los responsables ni detectan objetos que nunca fueron registrados.

La tecnología también presenta dificultades para reconocer objetos tridimensionales fotografiados desde ángulos diferentes y para distinguir una obra original de una copia. Además, los delincuentes pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para alterar imágenes o falsificar documentos relacionados con la procedencia de una pieza.

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Pese a estas limitaciones, varios países e instituciones han desarrollado sistemas similares. Entre ellos figuran Turquía, Francia y Alemania, mientras que Interpol dispone de la aplicación ID-Art para facilitar la identificación de bienes culturales mediante imágenes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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