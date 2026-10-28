FBI busca a colombiano por lavado de US$54 millones: ofrece recompensa de 10.000 dólares

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció una recompensa de hasta 10.000 dólares para quienes suministren información que permita localizar y capturar al colombiano Víctor Julián Duque Tobón, señalado de participar en una presunta red de lavado de activos que habría movilizado más de 54 millones de dólares provenientes del narcotráfico. La agencia estadounidense lo considera el único prófugo dentro de una investigación que ya dejó varias capturas y condenas. La alerta fue emitida por la oficina del FBI en Miami, que mantiene activa una orden de captura federal en contra de Duque. Según las autoridades, el colombiano es requerido por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.



¿Por qué busca el FBI a Víctor Julián Duque Tobón?

De acuerdo con la investigación estadounidense, Víctor Julián Duque Tobón habría participado en una organización que operó desde al menos 2021 y que presuntamente movió más de 54 millones de dólares relacionados con actividades de narcotráfico. Las autoridades señalan que la estructura tenía nexos con el Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales de Colombia.

El FBI sostiene que la red utilizaba empresas ficticias y cuentas bancarias creadas específicamente para recibir y transferir dinero. El objetivo habría sido ocultar el origen de los recursos obtenidos ilegalmente y facilitar su circulación entre Estados Unidos y Colombia. Las pesquisas indican que los integrantes del grupo reclutaban personas para constituir sociedades de fachada y abrir cuentas asociadas a estas compañías. Posteriormente, el dinero era ingresado al sistema financiero mediante múltiples depósitos y transferencias, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.



Así habría operado la red de lavado de más de US$54 millones

Según los investigadores, los presuntos integrantes de la organización recorrían diferentes ciudades de Estados Unidos para recoger grandes cantidades de efectivo que provenían del narcotráfico. En algunos casos, las entregas superaban cientos de miles de dólares. Después de recibir el dinero, los recursos eran depositados en cajeros automáticos y sucursales bancarias vinculadas a las empresas ficticias. Una vez dentro del sistema financiero, los fondos podían ser transferidos a personas y compañías tanto en territorio estadounidense como en Colombia, lo que permitía dar apariencia de legalidad al dinero.

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Dentro de ese esquema, las autoridades afirman que Víctor Julián Duque Tobón habría cumplido funciones como mensajero de efectivo. La acusación sostiene que viajaba entre Colombia y Estados Unidos para recoger dinero y depositarlo en las cuentas utilizadas por la organización.



Recompensa de 10.000 dólares y orden de captura vigente

Uno de los datos más relevantes del caso es que Duque sería el único procesado que continúa prófugo. De las nueve personas acusadas dentro de la investigación, ocho ya fueron arrestadas y seis han recibido condenas, según la información divulgada por el FBI. Además, la investigación le atribuye directamente depósitos por 459.953 dólares realizados entre septiembre de 2022 y marzo de 2023 en cuentas asociadas con las compañías utilizadas dentro del esquema financiero investigado.



La orden de arresto contra el colombiano fue emitida el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. El FBI cree que podría encontrarse en Colombia y ha señalado posibles vínculos con Pereira, Bogotá y el sector de Belén, además de conexiones con San Antonio, Texas.



ÁNGELA URREA PARRA

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