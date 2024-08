Mujer fue abandonada por su esposo en un bosque: la hallaron atada a un árbol

Un aberrante caso de maltrato se vivió en el estado Maharashtra de la India, cuando un campesino encontró a una mujer atada a un árbol en medio de un bosque local. La hambrienta víctima redactó una carta donde contó sus problemas de salud y cómo fue que acabó en la intemperie.

Según el India Today, el 27 de julio de 2024 un pastor de la aldea Sonurli escuchó gritos que provenían de una zona boscosa. Llamó a las autoridades y, tras adentrarse en el área, encontró a una mujer con la pierna atada a un árbol.

Las autoridades lograron identificar a la mujer de 50 años como Lalita Kayi Kumar S, una estadounidense que reside en Tamil Nadu.

"La policía sospecha que la mujer fue encadenada dentro del bosque por su marido después de una disputa doméstica", describieron.

¿Cómo está la mujer encontrada a atada a un árbol en la India?

Tras liberarla del árbol, la mujer debió ser ingresada a un centro médico local, donde se le derivó a una serie de tratamientos para tratar problemas físicos y mentales.

La cincuentenaria se comunicó con los especialistas por medio de un trozo de papel, en donde describió sus problemas de salud, aseverando que su esposo la había atado al árbol después de una pelea y que llevaba al menos 4 días sin comer.

"La mujer no está en condiciones de dar su declaración. Está débil porque no ha comido nada durante un par de días y, además, en la zona llovió mucho. No sabemos cuánto tiempo estuvo atada a ese árbol", comentó la policía local a los medios, asegurando que ya se había iniciado la respectiva investigación para aclarar el caso.

