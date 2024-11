Mujer le quitó la vida a su mamá y convenció a su hija para esconder el cuerpo

Una mujer fue hallada responsable de asesinar a su mamá y luego pedirle ayuda a su propia hija para desmembrar el cuerpo sin vida con una motosierra e incinerarlo en una parrilla que tenía en el jardín de la casa.

>>> Vea más: Crimen de hermanos de 4 y 7 años en Engativá: su padre y asesino reveló detalles del ataque

La asesina, identificada como Candace Craig, de 45 años, fue encontrada culpable por el delito de asesinato en primer grado, asesinado en segundo grado, manipulación de pruebas y disposición de un cuerpo en lugar no autorizado. Los hechos ocurrieron en Maryland, Estados Unidos.

Candace Draig, responsable del asesinato de su mamá - The New York Post

Convenció a la hija para desmembrar y quemar el cuerpo de su madre

La víctima, Margaret Craig, de 71 años, le había reclamado a su hija por utilizar sus tarjetas de crédito y le dijo que iba a comunicarse con la Policía. La asesina, ante las advertencias de su mamá, la estranguló hasta la muerte. Luego, Candace Craig convenció a su hija Salia Hardy, de 19 años, para que se deshiciera del cadáver. De acuerdo con el medio digital estadounidense WUSA9, la joven declaró en contra de su mamá y admitió su participación en el terrible crimen. Salia sostuvo que encontró el cuerpo de su abuela al interior de un congelador de plástico y luego ayudó a su mamá a desmembrarlo para quemarlo en la parrilla.

Publicidad

Las autoridades encontraron el cadáver de la víctima luego de una visita de control, pues los vecinos denunciaron que no habían vuelto a ver a la mujer, según indicó The New york Post. La hija de la asesina permitió el ingreso de los policías, quienes se dirigieron hasta el sótano y se percataron del olor a descomposición. Los investigadores hallaron las herramientas que la homicida utilizó para desmembrar a su madre.

Aisha Braveboy, fiscal estatal del condado de Prince George, dijo que el asesinato “sacudió a toda la región”. Además, mencionó que Margaret “era una mujer generosa, cariñosa, amorosa, compasiva y comprensiva, que fue asfixiada y asesinada por su hija”. Braveboy agregó que la víctima fue “desmembrada, quemada y asada a la parrilla. Fue un insulto para esta mujer de 71 años que era trabajadora”.

Publicidad

La asesina ya fue declarada responsable del crimen y ahora se espera que las autoridades estadounidenses indiquen cuántos años pagará de cárcel Candace Craig por el vil asesinato de su progenitora.

>>> Le puede interesar: Mujer le quitó la vida a su novio mientras jugaban a las escondidas ebrios: "Estábamos bromeando"