Mujer estuvo sorda por seis años tras limpiarse los oídos con copitos: "El dolor era insoportable"

Una mujer de 21 años de Winsford, Inglaterra, sorprendió al mundo al contar a través de TikTok el motivo por el que lleva prácticamente sorda durante seis años. Lo más impactante de su historia es que todo le pasó por una acción que muchas personas realizan para limpiar sus oídos.

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Skye van Rensburg compartió su testimonio en la plataforma de videos verticales y generó alerta en muchas personas. Además, reveló cómo avanza su proceso médico para intentar recuperar por completo su audición.



¿Qué fue lo que le pasó?

La mujer detalló que "estoy sorda en mis dos oídos y es algo autoinfligido". Contó que la situación ocurrió en dos momentos de su vida diferentes. El primero fue hace seis años, cuando se perforó accidentalmente el tímpano izquierdo al introducir demasiado un copito de algodón mientras estaba en la ducha.

Esto hizo que perdiera completamente la audición en su oído izquierdo, pero parece que la mujer, que en ese momento tenía 15 años, no aprendió la lección, porque recientemente "hice lo mismo en el otro odío hace tres días". Así las cosas, confesó sentirse "extremadamente vulnerable", pues su audición era prácticamente nula y también estaba viendo afectada su movilidad, pues tropezaba con todo.



Sobre la primera experiencia, Skye reveló que sintió la pérdida de audición de su oído izquierdo de manera inmediata y que "el dolor apareció a los dos minutos y fue intenso". A pesar de esto, con el tiempo se fue adaptando a la vida con pérdida de audición en uno de sus oídos, aunque constantemente sufría por fuertes dolores y tinnitus, algo que describió como el sonido del estruendo de las puertas de metal.



Aunque la mujer solicitó ayuda médica en ese primer incidente, pues el dolor le parecía insoportable, detalló que en la atención médica de la línea 111 le indicaron que debía ir con un especialista para que le extrajera el exceso de cerumen en el oído, pero "no fui porque pensé que me dolería mucho después de la perforación. Tenía muchísimo miedo de haber perdido completamente la audición en el oído izquierdo".

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Detalló que a lo largo de estos seis años le costó escuchar el llanto de su hijo por las noches o cuando llamaban a la puerta de su casa; sin embargo, la consecuencia más difícil que enfrentó fue perder su equilibrio. Aún así, prefirió seguir con su vida y adaptarse a ella con estos problemas.

Todo empeoró en este 2026, cuando Skye se causó la misma lesión en su oído derecho y quedó "prácticamente sorda", pues aseguró que en este caso quedó con una "audición mínima" en el oído afectado.

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¿Cómo recuperó su audición?

La mujer de 21 años detalló en sus redes sociales que tras el segundo incidente, a pesar e su miedo inicial, tuvo que asistir a un audiólogo. El profesional le realizó un tratamiento de microaspiración para eliminar el cerumen acumulado en ambos oídos, lo que llevó a un gran descubrimiento, la lesión que se había causado seis años atrás ya se había sanado por completo.

Fue por eso que cuando el tratamiento terminó, la mujer inglesa recuperó su audición al 100% en ambos oídos. “Me quedé alucinada. No me había dado cuenta de lo sorda que estaba. Ahora puedo oír absolutamente todo como debería", compartió la mujer en su cuenta de TikTok, recomendando a los internautas dejar de utilizar copitos de algodón para limpiarse los oídos.

“Todo el mundo usa bastoncillos de algodón en los oídos y no se da cuenta del daño que se están haciendo. Crees que te estás limpiando los oídos, pero en realidad solo estás empujando la cera hacia adentro y compactando el conducto auditivo", aseguró la mujer.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co