Mujer salió volando de una montaña rusa y sobrevivió: "Estar viva es un milagro"

Una mujer de 37 años, identificada como Karine Brock, sobrevivió a un brutal accidente en una montaña rusa en Minas Gerais, Brasil. El hecho ocurrió el domingo 11 de agosto de 2024 mientras disfrutaba de una atracción infantil conocida como minhocão. La seguridad del asiento falló, y la lanzó fuera de la atracción mecánica.

Un video que se grabó en el momento del accidente evidencia que la mujer estaba sentada en la segunda fila de la montaña rusa y segundos después ya no aparece en su lugar porque se cayó de la atracción mecánica.

Durante la caída, la mujer se golpeó la cabeza contra una estructura metálica antes de estrellarse contra el suelo, lo que le provocó múltiples fracturas y hematomas, además de severos golpes en la cabeza.

El equipo médico que la atendió, incluido un neurocirujano, expresó asombro ante su recuperación, dado lo grave de sus lesiones, según declaraciones de la mujer en sus redes sociales.

"Llegué aquí y fui directo a la UCI, donde estuve dos días. Cuando el médico vino a verme, su primera pregunta fue si creía en Dios, porque dadas las fracturas, lesiones y los resultados de la resonancia magnética en mi cabeza, que yo estuviera viva era un verdadero milagro", comentó Brock.

El accidente en la montaña rusa pudo ser causado por fallas mecánicas

"Aclarando a mucha gente: no me caí del aparato. Me tiraron y echaron porque el seguro no funcionaba como debía y como muestran los videos estaba abierto a pesar de que lo había descargado", afirmó.

Karine sigue bajo observación médica, recuperándose de las secuelas de este accidente, que le dejó fuertes mareos, dolores de cabeza, las costillas rotas y otras lesiones.

"Sigo hospitalizada, sin fecha concreta de alta, pero siento la presencia de Dios a mi lado en cada momento", concluyó.