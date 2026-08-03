Revelan nuevos detalles del hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una maleta en Grecia

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer británica dentro de una maleta en Atenas continúa avanzando. Recientemente se conoció la detención de un ciudadano afgano de 26 años, señalado por las autoridades griegas como el principal sospechoso del crimen. El caso, que ha causado conmoción en Grecia y el Reino Unido, continúa bajo investigación mientras se conocen nuevos detalles sobre las pruebas reunidas por la Policía y los testimonios que llevaron al arresto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

¿Quién era la víctima?

La víctima fue identificada como Elisabeth-Jane Ross, una ciudadana escocesa de 38 años y trabajadora humanitaria que llevaba varias semanas en Grecia cuando ocurrió el crimen. Su cuerpo fue encontrado el 18 de julio por una persona en condición de calle dentro de una maleta abandonada en un aparcamiento en la zona de Kypseli, en Atenas.

Según informó la Policía griega en un comunicado citado por la agencia AFP, el hombre de 26 años fue detenido por los presuntos delitos de homicidio intencional, robo e infracción de la legislación sobre armas. Las autoridades agregaron que el sospechoso "confesó sus acciones", mientras que, de acuerdo con medios locales, durante el interrogatorio también habría admitido parte de los hechos.



Las pruebas que condujeron al arresto

Las investigaciones permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso gracias a distintos elementos recopilados por los agentes.



Uno de los aspectos clave fue el uso de las tarjetas bancarias de la víctima. De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios griegos, cámaras de seguridad captaron al hombre retirando dinero en cajeros automáticos con tarjetas pertenecientes a Ross.

Publicidad

Además, la Policía indicó que el teléfono móvil de la mujer siguió siendo utilizado después de su muerte. Familiares y personas cercanas comenzaron a recibir mensajes en los que supuestamente ella afirmaba que necesitaba estar sola, aunque posteriormente los investigadores concluyeron que otra persona habría usado el dispositivo para crear la impresión de que seguía con vida.

Las autoridades también analizaron registros de telecomunicaciones, transacciones bancarias y grabaciones de cámaras de seguridad, elementos que, según la División de Homicidios, permitieron establecer una secuencia de los movimientos del sospechoso después de la muerte de la mujer.

Publicidad

¿Qué revelaron las pruebas?

De acuerdo con el medio griego Star.gr, una de las pruebas más importantes fue el testimonio de la pareja del sospechoso, también de nacionalidad británica.

Según ese medio, la mujer declaró ante la Policía que el acusado le confesó haber matado a Elisabeth-Jane Ross porque creía que intentaba influenciarla religiosamente y convertirla al cristianismo. Esa versión también señala que la testigo decidió acudir a las autoridades después de comenzar a sospechar de la posible implicación de su pareja.

El medio indicó además que la mujer abandonó la vivienda donde residía con el sospechoso y entregó a la Policía 2.550 euros que él le había dado, al considerar que ese dinero podía proceder de la víctima.

Según los medios locales, los videos muestran al hombre llegando al apartamento donde vivía Ross y, posteriormente, saliendo con una maleta de gran tamaño.

Publicidad

Más tarde, otra cámara lo registró caminando con esa maleta por una calle de Kypseli. Minutos después aparece alejándose sin ella, mientras únicamente llevaba una mochila.

La versión del sospechoso

Aunque las autoridades informaron sobre la confesión del detenido, medios griegos señalaron que el hombre también ofreció una versión diferente durante las diligencias.

Publicidad

Según esa declaración, afirmó que ingresó al apartamento y encontró a la mujer ya sin vida. Aseguró que entró en pánico y decidió trasladar el cuerpo dentro de una maleta para evitar verse involucrado en el caso.

El sospechoso también reconoció haber utilizado la tarjeta bancaria de la víctima para retirar aproximadamente 10.000 euros, de acuerdo con la información divulgada por los medios locales.

La investigación sigue en marcha

Las autoridades griegas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del crimen.

La autopsia inicial no permitió establecer con certeza la causa de la muerte debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Sin embargo, según fuentes del servicio forense citadas por el medio antes mencionado, las pruebas recopiladas hasta el momento apuntan a un acto criminal y la causa más probable sería la asfixia, aunque aún se esperan los resultados de los análisis toxicológicos.

Publicidad

En el proceso también han colaborado la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Policía de Escocia e Interpol, cuyos especialistas ayudaron a identificar las huellas dactilares de la víctima pese al estado en que fue encontrado el cuerpo.