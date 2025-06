Murió la chef Anne Burrell, famosa en programas de cocina: policía la halló inconsciente en su casa

El mundo de la televisión estadounidense y de la alta cocina está conmocionado ante la inesperada muerte de la chef Anne Burrell, reconocida a nivel internacional por su participación en diversos programas de televisión. La famosa de 55 años, fue encontrada inconsciente en su domicilio, en Nueva York, según los primeros informes de la policía local.

Familiares y conocidos de la chef, famosa por su carácter fuerte en la cocina, confirmaron la noticia a la prensa estadounidense, recordando a la mujer por su recorrido en la televisión y por su personalidad amable. "Anne fue una amada esposa, hermana, hija, madrastra y amiga; su sonrisa iluminaba cada habitación en la que entraba", escribieron en un comunicado que hicieron público.

¿De qué murió Anne Burrell?

Hay una "investigación en curso" por los hechos en los que la chef profesional perdió la vida. Lo que se confirmó a través del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, quienes en un primer momento confirmaron que el martes 17 de junio recibieron una llamada al servicio de emergencia 911 en el que se les alertó sobre "una mujer de 55 años inconsciente y que no respondía" en un domicilio en Brooklyn, Nueva York.

En un principio las autoridades no dieron a conocer que la persona se trataba de la famosa chef de 'Los peores cocineros'. Al llegar al lugar, los paramédicos declararon a la chef Burrell "muerta en la escena", a pesar de sus intentos por ayudarla. La causa de su muerte está pendiente por confirmarse a través de la Oficina del Médico Forense Jefe.

"Su luz conmovió a millones de personas en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, su espíritu y su amor infinito permanecen eternos", agregó la familia en el comunicado que llegó a medios de comunicación, confirmando que la mujer que había atendido la policía de Nueva York, era la famosa chef. Los familiares que esperan enfrentan el luto son: su madre, Marlene, y su hermana, Jane, junto con su esposo Stuart Claxton (con quien se casó en octubre de 2021) y su hijo, Javier.

¿Quién era Anne Burrell?

Nacida en Cazenovia, Nueva York, Anne Burrell estudió en el prestigioso Culinary Institute of America (CIA), y luego amplió su formación en Italia, en la escuela italiana culinaria L’Etoile y trabajando en varios restaurantes de alto nivel. Su carrera profesional arrancó en cocinas de renombre en Nueva York, como Felidia, el restaurante de la icónica chef Lidia Bastianich.

Fue precisamente su relación con la chef Bastianich lo que le abrió puertas en el mundo televisivo, primero como sous-chef del chef Mario Batali en 'Iron Chef America'. La personalidad, carisma y apariencia de Anne Burrell la llevó a convertirse en un personaje querido por los televidentes estadounidenses, abriéndole la puerta a más programas y realities televisivos.

Se convirtió en una cara habitual de Food Network, uno de los canales de cocina más vistos en Estados Unidos. Su programa más icónico, 'Secretos de una chef' (2008-2012), la posicionó en el mundo del entretenimiento gastronómico. El éxito del programa le permitió diversificar sus apariciones y asumir roles más desafiantes. Uno de los más destacados fue 'Los peores cocineros', donde se convirtió en mentora de aspirantes desastrosos en la cocina. A lo largo de varias temporadas, Burrell enseñó desde cero a personas sin ningún conocimiento culinario, ayudándolas a transformarse en cocineros sorprendentes.

Participó como competidora o juez invitada en muchos otros programas de concurso de cocina en Estados Unidos, pero también fue conocida por ser autora de varios libros de cocina, entre ellos: 'Cook Like a Rock Star' (2011), donde comparte recetas accesibles y consejos técnicos, y 'Own Your Kitchen' (2013), enfocado en empoderar a los cocineros caseros.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL