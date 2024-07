Nancy Pelosi apoya a Kamala Harris como candidata presidencial: "Nos llevará al triunfo"

El panorama parece despejarse para la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien acaba de recibir un respaldo clave para su aspiración de ser candidata a la Presidencia por el Partido Demócrata tras la renuncia de Joe Biden a esa pretensión.

La presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo una publicación a través de sus redes sociales en la que aparece en una foto junto a Harris y le expresa su respaldo.

“Con inmenso orgullo y optimismo ilimitado por el futuro de los Estados Unidos, de nuestro país, apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para la Presidencia. Tengo plena confianza en que ella nos llevará a la victoria en el mes de noviembre”, dice la publicación de Pelosi.

Han sido horas clave para la vicepresidenta Kamala Harris porque ha sellado otros respaldos fundamentales.

Prácticamente todos aquellos nombres que sonaban para enfrentarse a ella no solamente han dicho que no buscarán la nominación del partido, sino que se están sumando a su candidatura.

Además, ha recibido cerca de 50 millones de dólares en donaciones justo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que promovía su candidatura para ser la nominada al Partido Demócrata.

¿Qué dijo Kamala Harris este lunes en la Casa Blanca?

Este lunes, 22 de julio de 2024, reapareció la vicepresidenta Kamala Harris en un evento junto a campeones de la Asociación Nacional de Atletismo Estudiantil.

Unas mil personas llenaron el patio sur de la Casa Blanca. La expectativa era máxima para ver a Harris y escucharla.

Hubo risas y aplausos, pero Harris no se puso el traje de candidata. Solo tuvo palabras de agradecimiento a Joe Biden, sin mencionar el reto titánico que tiene por delante: unir al Partido Demócrata, lograr la nominación y vencer a Donald Trump.

Su afán en esta primera aparición pública era rendirle un homenaje a su jefe. “Nuestro presidente Joe Biden quería estar aquí hoy. Se siente mucho mejor, se recupera rápidamente y espera volver al camino. Quería decir algunas palabras sobre nuestro presidente. El legado de Joe Biden durante los últimos tres años no tiene comparación en la historia moderna”, aseguró Harris.

Harris para presidenta ya tiene logo, organización y dinero. Un total de 49.6 millones de dólares se recaudaron en donaciones pocas horas después de que Joe Biden anunciara que respaldaba a Kamala.

Pero, además, el respaldo político ha sido generalizado. Prácticamente todos los potenciales contrincantes de Kamala no solo han dicho que no piensan aspirar a la nominación demócrata, sino que respaldan a la vicepresidenta.

Gretchen Esther Whitmer, gobernadora de Míchigan; Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania; J. B. Pritzker, exgobernador de Illinois; Andy Beshear, gobernador de Kentucky, y Gavin Newsom, gobernador de California, hacen parte de esos nombres que ahora más bien pasan a integrar el sonajero de la posible fórmula vicepresidencial de Harris, aunque Whitmer ya dijo que no.

“No me voy a ir de Míchigan. Estoy orgullosa de ser la gobernadora de Míchigan”, aseguró Whitmer.

En total, Harris ya ha recibido el respaldo de más de 100 líderes del Partido Demócrata, entre congresistas y gobernadores, pero aún restan nombres fundamentales para sellar su aspiración como el de Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, quien expresó en un comunicado que esperaba que su partido escogiera a la mejor persona para ser nominado.

Kamala Harris necesita del respaldo de 1.968 delegados en la Convención Nacional Demócrata para poder sellar su nominación. Ya tiene garantizados al menos un tercio de esos delegados porque algunos estados como New Hampshire, Carolina del Sur y Carolina del Norte ya han dicho que van a respaldarla.

Por los lados de la campaña de Trump están bastante molestos, pero dicen que no tienen miedo en absoluto de enfrentar a Harris.

Jaime Flórez, director de medios hispanos y portavoz de la campaña Trump, aseguró: “Lo que es injusto es que el Partido Demócrata nos haya venido engañando con una campaña que no tenía ningún sentido. La verdad es que, para empezar, nosotros no tenemos ningún temor de tener que enfrentar a Kamala Harris, entre otras cosas, porque es la misma novela con diferente protagonista. Los problemas en los que estamos enfrascados en este país son los mismos, con o sin ella, de manera que no va a resolver ninguno. No ha resuelto, ni siquiera, el más importante que se le planteó que fue el de la frontera”.

