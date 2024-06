Nave Starship logra exitoso despegue y regreso de ambas etapas de la nave a la Tierra

SpaceX logró este jueves, 6 de junio de 2024, un exitoso lanzamiento de su enorme y poderoso Starship, desde Texas, al poder regresar de forma controlada a la Tierra ambas etapas de la nave, un hito que no había cumplido en sus primeras tres pruebas y que allana el camino de Estados Unidos para regresar a la Luna y llegar a Marte.

El despegue ocurrió a alrededor de las 7:50 hora local (12:50 GMT) y la llegada del propulsor Super Heavy ocurrió unos seis minutos después a las aguas del Golfo de México, cerca de Boca Chica, tras su separación de la cápsula.

Igualmente, la empresa de Elon Musk se lleva una victoria hoy con el regreso controlado de la cápsula Starship poco más de una hora después del despegue, la cual amerizó en el océano Índico.

"¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante cuarta prueba de vuelo de Starship!", señaló en su cuenta de X la compañía.

Musk aplaudió también el vuelo de prueba de hoy en su red social y mencionó la pérdida de "muchas" piezas y el daño de otras.

El de hoy fue el cuarto vuelo de prueba del Starship, la nave más grande y más poderosa del mundo que busca alcanzar el espacio exterior.

Las dos pruebas iniciales, que se realizaron en 2023, no lograron los objetivos marcados. En la primera de ellas la nave explotó minutos después de alzar vuelo, mientras que en la segunda las dos partes no se separaron y los controladores activaron un sistema de emergencia que hizo explotar el cohete de manera intencional.

La compañía insistió este jueves que todos estos constituyen vuelos de aprendizaje y pone de relieve que en cada uno de ellos han registrado progresos.

En este cuarto vuelo, más que alcanzar la órbita prevista, que SpaceX lo daba por hecho, la meta era "demostrar la capacidad de regresar y reutilizar Starship y Super Heavy", lo que incluye lograr "una entrada controlada" de la nave.

En el intento de marzo pasado la nave logró alcanzar las fronteras de la atmósfera terrestre, pero no pudo concluir con éxito su descenso desde una altura de 160 kilómetros y a una velocidad de 26.000 kilómetros por hora. En esa ocasión ninguna de las dos etapas logró regresar a la Tierra.

El lanzamiento de hoy, aprobado el martes pasado por la gubernamental Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), prepara el terreno de Estados Unidos para regresar a la Luna y acelerar el camino a Marte.

SpaceX anunció más pruebas para este año de Starship, una nave diseñada para emprender viajes de largo alcance, capaces de transportar tripulantes y satélites de grandes dimensiones, y con la economía de gastos que ofrece su capacidad de reutilización.

La agencia espacial estadounidense NASA eligió a este vehículo para poner en la superficie lunar a tripulantes de la misión Artemis III, que, en 2026, y por primera vez en más de medio siglo, mandará desde Estados Unidos a astronautas hacia el satélite natural.

"Estamos un paso más cerca de devolver a la humanidad a la Luna a través de Artemis y luego mirar hacia Marte", señaló este jueves en X el administrador de la NASA, Bill Nelson, al felicitar la prueba.

El astronauta de la NASA, Raja Chari, quien acudió hoy al histórico lanzamiento en Boca Chica, subrayó a EFE que se trata del camino "para volver a la Luna".

El ingeniero de vuelo señaló que es emocionante verlo después de las "muchas reuniones" que requieren estos proyectos.

Así como Chari, decenas de curiosos y turistas acudieron desde la noche anterior a la playa Isla Blanca, de la Isla del Padre Sur, a 1,5 kilómetros de Starbase, el complejo espacial de Musk en Boca Chica, una ciudad fronteriza con el estado de Tamaulipas (México).

La zona tiene una de las mejores vistas hacia la torre de lanzamiento, la cual está fuera del complejo de SpaceX y a unos 50 metros de la playa.

"Estábamos de compras en Houston (Texas), pero nos enteramos que coincidía con este lanzamiento y no nos lo podíamos perder", dijo a EFE Shen, de 16 años y quien viajó desde Pekín acompañada de su familia.

Para una colombiana, Viviana, era "una oportunidad única", según dijo a EFE. "No me importa pasar calor, hambre ni sed, no sé si alguna vez volveré a vivir algo así", agregó.

