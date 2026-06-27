Video del momento en el que rescatistas colombianos en Venezuela sacan con vida a Moisés, de 11 años

“Un vivo, 11 años; dos fallecidos, la hermana y la mamá. El menor tiene fracturado un brazo, dice que tiene partido un brazo”, fueron las palabras de uno de los rescatistas del equipo de Búsqueda y Recate Urbano (USAR COL-1), de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD) de Colombia, unidad que rescató tras varias horas a Moisés, un niño que permaneció atrapado entre los escombros desde el pasado miércoles 24 de junio luego de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela.



Cada segundo fue crucial para el rescate de Moisés y el equipo de colombianos mantuvo constante comunicación con el pequeño, quien se encontraba junto a los dos cuerpos sin vida de su mamá y su hermana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La UNGRD comunicó a través de sus redes sociales que "¡Moises fue rescatado con vida y está a salvo! Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Tras seis horas de labores de alta precisión, nuestros rescatistas lograron llegar hasta el menor que permanecía a 3 metros de profundidad y extraerlo de forma segura. Trabajamos unidos como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con un solo propósito: salvar vidas".

Así rescatistas colombianos socorrieron a Moisés

Nelson Quintín, rescatista de la USAR COL-1, narró que “estuvimos trabajando varias horas, sobre todo en la noche. Reiniciamos labores, logramos localizar al niño, empezamos a trabajar y tras más de cinco horas tuvimos contacto con él y pudimos hacer su liberación”.



Explicó Quintín que la forma en la que se había derrumbado la casa “le generó un espacio vital, donde él quedó resguardado y no sufrió ninguna lesión. Es una alegría muy grande después de tantas horas de trabajo, tantos años de trabajo, de entrenamiento y preparación. Logramos el cometido que es salvar vidas. Para eso vivimos y nos entrenamos”.



Tras el rescate de Moisés, narró el socorrista, “fue un momento de alegría, se le hincha a uno el corazón, se tira uno como quebrar. De la misma emoción y alegría le da a uno nostalgia y ganas de llorar. Se logró el objetivo que era lo principal y gracias a Dios el niño salió ileso”.

Publicidad

El Cabo Carlos Andrés Castro, jefe de operación de USAR COL-01, habló segundos después de que sacaron a Moisés con vida y dijo que fue “un trabajo arduo y se dirigió una operación espectacular. Bienvenido a la vida”. Además, dijo que el menor “llevaba más de 74 horas” atrapado.



Las cifras que ha dejado el terremoto en Venezuela

Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles han provocado cuantiosos daños en viviendas, bienes económicos y comercios, además de numerosas víctimas que aún se siguen contabilizando mientras avanzan las labores de rescate y remoción de escombros.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este sábado que al menos 1.430 personas han fallecido como consecuencia del doble terremoto. Asimismo, 3.238 personas resultaron heridas y 3.142 familias quedaron damnificadas.

Publicidad

Por su parte, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, advirtió el viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los sismos.

En las últimas horas, el país ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 rescatistas, y se prevé la llegada de otros 25 vuelos en las próximas 24 horas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que brigadas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos ya se encuentran en territorio venezolano, y se espera la incorporación de equipos de otros diez países.

Además, cientos de ciudadanos venezolanos se han sumado de manera voluntaria a las labores de rescate y han organizado campañas de recolección y distribución de ayuda.

Publicidad

Tras los dos sismos principales, se han registrado 432 réplicas, según el último balance oficial.

Este sábado se produjo además un movimiento telúrico de magnitud 4,8 en la costa venezolana, perceptible en Caracas, a las 15:20 hora local (19:20 GMT), de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Publicidad

Estados Unidos anunció un primer paquete de ayuda por 100 millones de dólares destinado a la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), además de 50 millones para organizaciones que operan en terreno, y prevé un segundo aporte en los próximos días.

La OCHA, por su parte, informó la asignación de 15 millones de dólares del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias, mientras que el club español FC Barcelona anunció una donación de 100.000 euros para los afectados.

Una evaluación preliminar basada en análisis satelital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que las pérdidas en viviendas y activos económicos —incluidos vehículos, edificios y comercios— ascienden a unos 6.700 millones de dólares.

Asimismo, el PNUD calcula que alrededor de 1,7 millones de estructuras se encontraban en las zonas impactadas por los terremotos.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias