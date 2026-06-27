Milagro en Venezuela: rescatistas colombianos sacaron con vida a Moisés, el niño de 11 años atrapado

Moisés, el niño que permaneció atrapado entre los escombros desde el pasado miércoles en La Guaira, Venezuela, desde los dos terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio, fue rescatado con vida por rescatistas colombianos del equipo de Búsqueda y Recate Urbano (USAR) COL-1, de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD) de Colombia



A través de sus redes sociales, la unidad informó la noticia así: "¡Moises fue rescatado con vida y está a salvo! Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Tras seis horas de labores de alta precisión, nuestros rescatistas lograron llegar hasta el menor que permanecía a 3 metros de profundidad y extraerlo de forma segura. Trabajamos unidos como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con un solo propósito: salvar vidas".

¡Moises fue rescatado con vida y está a salvo!



Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.



Tras seis horas de labores de alta precisión,… pic.twitter.com/QdqbEVEy4Y — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 27, 2026

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Desde la Cancillería de Colombia se dijo que, "tras seis horas de una intensa operación, el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida al niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Una vida más salvada. La esperanza siempre encuentra camino".

Los rescatistas colombianos son expertos en sacar gente con vida, sobre todo niños, pues hay registros de que lo hicieron en países como Haití, México, Ecuador y ahora en Venezuela.



Los socorristas de la USAR hacen parte de una fuerza de tarea, porque está conformada por rescatistas de varias instituciones como Bomberos, Cruz Roja, Poanalsar, Fuerzas Militares, UNGRD y Defensa Civil. Los de mayor experiencia son los bomberos de Bogotá y Cali y los de la Cruz Roja Colombiana.



Otro sismo en Venezuela la tarde del sábado

Un sismo de magnitud 4,8 estremeció este sábado la costa de Venezuela y fue percibido también en Caracas. El evento sísmico ocurrió a las 15:20 hora local (19:20 GMT), de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Esto sucede mientras el país continúa evaluando los daños provocados por el doble terremoto del miércoles pasado, que ha dejado al menos 1.430 fallecidos y severas afectaciones materiales.



El epicentro del movimiento de este sábado se localizó en el mar, aproximadamente a 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado Aragua, cerca de la capital, donde se sintió el temblor aunque sin reportes de daños.

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Según el USGS, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Venezuela atraviesa momentos críticos en las labores de rescate de personas que quedaron atrapadas tras el colapso de varios edificios, especialmente en el estado La Guaira, consecuencia de los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles.

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En su más reciente balance, las autoridades informaron este sábado de 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias afectadas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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