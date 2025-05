"No lo matamos": nuevo testimonio de colombianos acusados de asesinar al presidente Moïse en Haití

Un nuevo capítulo se abrió en la investigación que cursa en Haitíen contra de los 17 mercenarios colombianos sospechosos de participar en el complot para asesinar al presidente de ese país Jovenel Moïse la noche del 6 al 7 de julio de 2021. Los señalados, todos militares de carrera retirados que permanecen detenidos en ese país, reaparecieron este lunes en una audiencia ante el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe. El proceso, que va a cumplir cuatro años, ha tenido varios retrasos, como el que se presentó en enero de este año, cuando se aplazó una audiencia por la no presentación de dos acusados haitianos que se habían fugado de una cárcel.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los militares reaparecieron en una audiencia en la que uno de ellos, Carlos Giovanni Guerrero Torres, rindió testimonio sobre los hechos en los que Moïse perdió la vida. Las autoridades haitianas han sostenido desde el inicio del proceso que el grupo de mercenarios colombianos, en complicidad con el equipo de seguridad del mandatario, ingresaron a la vivienda de Moïse lo asesinaron. Sin embargo, en la declaración que ofreció este lunes, Guerrero Torres, quien pasó a retiro como teniente coronel en Colombia, negó esa versión nuevamente.



El testimonio de Guerrero Torres

"Éramos unos 20 colombianos en la casa del expresidente Jovenel Moïse la noche que fue asesinado, pero no lo matamos. Acompañamos a tres policías haitianos como parte de una misión de la que las autoridades tenían conocimiento", manifestó el teniente coronel en retiro hoy detenido en Haití. En la diligencia, en la que contó con ayuda de una intérprete que le traducía de español a criollo haitiano, el exmilitar se dirigió a uno de los magistrados y pidió que se restablecieran sus derechos procesales. "Llevo cuatro años donde todo el mundo me señala como culpable de algo que no hice (...) Dicen que cometí un delito que no cometí".

Colombianos señalados del magnicidio en Haití. AFP

Publicidad

En imágenes que se difundieron en medios locales se ve el momento cuando los colombianos son trasladados desde el centro de reclusión al tribunal. La audiencia fue transmitida por los medios de comunicación al tratarse de un caso inédito en la historia de ese país y que significó el inicio de una crisis sociopolítica y económica que se ha agravado con el paso del tiempo y que hoy tiene a bandas armadas con el control de buena parte del territorio, en especial en torno al 85% del área metropolitana de Puerto Príncipe.

Los colombianos han insistido en que no participaron en la trama para asesinar al mandatario. Guerrero Torres insistió este lunes en esa versión y señaló, como ya lo han hecho en el pasado, que llegó a Haití en 2021 luego de ser contratado por una empresa de seguridad estadounidense, sin conocer el objetivo final de la operación. Aseguró que atravesó la frontera con República Dominicana de manera legal y que en ese entonces llevaba todos sus papeles en regla, así como una prueba de COVID-19, requisito para ingresar a ese territorio en medio de la pandemia.

Publicidad

El exmilitar aseguró que, una vez llegó a Haití, recibió órdenes de esa empresa de seguridad el 7 de julio de 2021. "Fuimos con la Policía a una casa de una persona importante en Haití. En ese momento, yo no sabía que era la casa del presidente. Me dijeron: 'Vaya con la Policía'. Y fuimos con la Policía", aseguró Guerrero Torres quien insistió en que no conocía a los policías y que la orden que le dieron fue "asistirlos". "Ellos (los policías) llegaron allá y después no los volví a ver".

Tomada de reporte de Noticias Caracol

El teniente coronel en retiro afirmó que, en efecto, estuvieron esa noche en la residencia del presidente haitiano y su esposa. Estuvieron varias horas en el patio, según dijo, y luego escucharon disparos. "Yo no sé quién mató al Presidente. Nosotros no fuimos. (...) No entendía por qué la misma Policía que había ido con nosotros nos estaba disparando". Según se testimonio, él y los demás colombianos buscaron refugio en la embajada de Taiwán, donde minutos después los capturaron.

El momento más tenso de la audiencia se vivió luego de la declaración de Guerrero Torres en la que confirmó que él y los demás colombianos sí habían ingresado a la vivienda de Moise. Para el magistrado que llevaba el interrogatorio eso lo comprometía con el asesinato del jefe de Estado de ese país. Sin embargo, el teniente coronel en retiro fue enfático en que solo habían estado en el patio y no en la habitación, donde Moïse fue hallado sin vida.

Publicidad

Hasta la fecha, unas 51 personas han sido inculpadas en relación con este caso, entre ellas la viuda del presidente asesinado, Martine Moïse, junto con Claude Joseph, Léon Charles, Renald Lubérice, Ardouin Zéphirin, Joseph Félix Badio y Louis Edner Gonzague Day, colaboradores cercanos del jefe de Estado asesinado.

A los 17 colombianos detenidos por su presunta implicación en el complot que condujo a la muerte de Moïse se les acusa de varios delitos, entre ellos asesinato, intento de golpe de Estado y participación en una organización criminal. La audiencia de este lunes fue suspendida y el Tribunal citó para el 28 de mayo la siguiente.

Publicidad

La investigación de este caso también sacó a la luz a otros cómplices, entre ellos haitianos y extranjeros, lo que dio lugar a detenciones e interrogatorios llevados a cabo por las autoridades haitianas, con la ayuda de investigadores internacionales, incluidos agentes de Estados Unidos.

Colombianos señalados del magnicidio en Haití. AFP

La implicación de los colombianos en el asesinato de Moïse ha sido objeto de gran atención, alimentando las especulaciones sobre los motivos del asesinato, que podrían estar relacionados con luchas internas por el poder en Haití, intereses económicos o manipulaciones geopolíticas.



Los casos en Estados Unidos

Cabe recordar que el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios Palacios se declaró a finales de diciembre de 2023 culpable de formar parte del complot para matar al presidente Moïse. Lo hizo en una corte federal de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde reconoció varios cargos, entre ellos el de conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos. El colombiano, de 45 años, fue condenado a cadena perpetua y se convirtió en el quinto acusado que se declara culpable por el magnicidio de Moïse, de un total de 11 detenidos con cargos criminales imputados por la justicia estadounidense.

Según la Fiscalía, Palacios, quien fue detenido en Jamaica pocos meses después del magnicidio, es uno de los cerca de 20 exmilitares colombianos que fueron reclutados, junto a varios haitianos-estadounidenses, para secuestrar y asesinar a Moïse. Según documentos de la corte, entre febrero y julio de 2021 el sur de Florida "sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores".

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL