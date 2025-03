"No me lo dejen morir": conmovedoras palabras de esposa de colombiano secuestrado por Hamás en Gaza

Rebecca González, esposa del colombo israelí Elkana Bohbot , ya no puede dejar solo a su hijo, un niño de tres años que, debido al secuestro de su padre desde hace más de 500 días, teme que a su madre también se la lleven "los malos". Todo esto se desarrolla en medio de un conflicto en Oriente Medio que ha cobrado miles de muertos entre Israel y el grupo terrorista de Hamás y que todavía no vislumbra una salida en la que israelíes, secuestrados desde octubre de 2023, sean liberados y los niños y civiles de Gaza dejen de perder familiares por bombardeos indiscriminados.

González, pareja del hombre que aparece en el más reciente video divulgado por Hamás, habló con Noticias Caracol y reveló el infierno que ha tenido que vivir desde que su esposo fue secuestrado en Gaza. En la última grabación Bohbot aparece desesperado, con claros signos de desnutrición, y hace un llamado para que sea liberado, haciendo mención a que tiene un hijo al cual no ve desde hace más de setenta semanas. "¡Muy duro estar lejos de mi hijo y de mi esposa!", relata, con la voz entrecortada, el secuestrado en el video.

Y es que la situación es crítica, pues Rebecca, asegura que la situación física de su prometido es notoriamente preocupante. La mala alimentación que ha recibido desde que fue secuestrado, asegura, ha cambiado totalmente su apariencia física. "Mi esposo tiene la genética completamente diferente. Él es un hombre delgado y yo veo que él tiene los cachetes inflamados", dijo González, quien asegura que este cambio en su rostro se debe a una inflamación derivada de edemas por falta de proteínas en su dieta. "¿Qué le hicieron?", cuestionó entre lágrimas la mujer entrevistada.

"Los especialistas me dicen que él en este momento tiene una desnutrición en cuanto a proteína en su cuerpo. (...) La sangre hace edemas en sus piernas, en su estómago y también en su rostro", añadió Rebecca, quien dice que el Gobierno de Israel se olvidó de su rescate pese a que, por ser asmático y tener un hijo, había sido priorizado en las negociaciones que ahora se encuentran prácticamente rotas .

Esta sería la dieta de los secuestrados por Hamás, según sobrevivientes

La dieta de los secuestrados por Hamás, según conoció González gracias a testimonios de los israelíes liberados, consiste en solo dos comidas al día: una de ellas suele ser una sopa de lentejas y otra un tipo de pan con un queso enlatado que no requiere de refrigeración. Las raciones, asegura, dependen del número de secuestrados que estén en el lugar y la situación de guerra y desabastecimiento que se viva en Gaza durante ese momento.

"No me lo dejen morir allá, necesito ayuda. Mi esposo está sufriendo, está desesperado y roto. (...) Yo veo a alguien que ya está al borde del colapso y no quiero recibir a mi esposo en un ataúd, yo quiero recibirlo con vida", agregó González, quien también ha solicitado ayuda al Gobierno Nacional y a las organizaciones no gubernamentales para hacer presión y lograr una acuerdo que traiga nuevamente a casa a los retenidos. "Hago un llamado internacional para que, por favor, alguien interceda y que todo esto termine. (...) La guerra solamente deja víctimas", afirmó.



Esposa de colombiano secuestrado por Hamás exige avance en las negociaciones

Finalmente, la entrevistada por Noticias Caracol hizo un llamado para que avancen las negociaciones y se logre la liberación de los secuestrados que siguen con vida y bajo el poder de Hamás. Pese al intenso dolor que viven las 24 familias que siguen esperando a sus parientes, la mujer dice que el Gobierno de Israel está abordando esta situación "con tranquilidad" y que el proceso de liberación se ha convertid en un "reality show", pues las familias de los secuestrados terminan disputándose entre sí los cupos de liberados que surgen de los acuerdos. "Todo lo llevan con tranquilidad (los negociadores). Ahora sé que hay una oferta de negociación de liberación de cinco ciudadanos. Van a empezar aquí los juegos del hambre porque somos 24 familias. (...) Yo quiero que mi hijo vea a su padre tal como lo recuerda de la última vez", dijo, finalizando la entrevista, la esposa de Bohbot.

Rebecca González, esposa de Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás, recibió pruebas de vida Foto: Los Informantes

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

REDACTOR NOTICIAS CARACOL DIGITAL