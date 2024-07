“No nacimos el día de los cobardes”: Nicolás Maduro, feliz tras atornillarse en el poder

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, pidió este domingo 28 de julio "respeto a la voluntad popular", tras ser proclamado como mandatario reelecto, luego de unos polémicos comicios en los que compitió contra nueve contendientes, entre ellos el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

“No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca”, aseveró el mandatario.

Según él, “no nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos, nacimos el día en que la luz del libertador parió esta patria de valentía, de coraje”.

¿Triunfo de la paz en Venezuela?

“Mi primer pensamiento es al Padre creador, o Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias por darle este triunfo a este pueblo que se lo merece, después de tanto sacrificio, resistencia y lucha. El triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano es el triunfo de las ideas de la igualdad”, dijo Maduro, quien pidió, “como presidente, respeto a la Constitucion, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela, respeto a la voluntad popular (...) voy a defender nuestra ley y nuestro anhelo”.

Aseguró, además, que trabajará en su tercer mandato "para rescatar todos los derechos vulnerados por la guerra económica", en alusión a las sanciones económicas impuestas por numerosos países en los últimos años, especialmente por Estados Unidos, que ha expresado su preocupación por los resultados de las elecciones en Venezuela.