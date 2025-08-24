Padres que reportaron el secuestro de su bebé ahora son sospechosos de quitarle la vida

Los padres de un bebé de siete meses fueron detenidos en California, Estados Unidos, como sospechosos de haberlo asesinado, después de que la madre denunciara un supuesto secuestro del infante que desencadenó una frenética búsqueda hace más de una semana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Jake Haro, de 32 años, y Rebecca Haro, de 41, fueron detenidos el viernes 23 de agosto por las autoridades de San Bernardino, un condado vecino de Los Ángeles, tras más de una semana de búsqueda del bebé Emmanuel Haro. (Lea también: Las cuatro incógnitas de la desaparición de niña Valeria Afanador: ¿fue sacada del país?)

El Departamento del Alguacil de San Bernardino (SSSD) dijo que aún buscan al menor de edad, pero el arresto de los padres indica que las posibilidades de hallarlo vivo se han reducido.



¿Cómo habrían secuestrado al bebé?

Emmanuel fue reportado como desaparecido el 14 de agosto, después de que su madre denunciara ante la Policía que había sido atacada en el estacionamiento de un pequeño centro comercial, el Big 5, en Yucaipa, y el bebé había sido secuestrado.



La mujer aseguró que le habían dado un golpe y quedó inconsciente; al despertar se dio cuenta de que el niño había desaparecido. En una entrevista que ofreció a KTLA-TV, rogó a quien supiera algo que diera “un paso al frente o llévenlo a la policía. Por favor, vengan y traigan a mi hijo de vuelta. Se los ruego”.

Publicidad

La Policía emitió una alerta para ubicar al bebé ese mismo día. Luego, los investigadores encontraron "inconsistencias" en la versión de la madre, lo que enfocó la investigación en los padres, según dijo la Policía en un comunicado.

“Hasta ahora, durante la investigación se han realizado numerosas entrevistas, se han notificado órdenes de registro, se han recogido y analizado detenidamente pruebas digitales y electrónicas. Basándose en las pruebas, los investigadores determinaron que un secuestro en Yucaipa no ocurrió. Se cree que Emmauel está fallecido y la búsqueda para recuperar sus restos continúa”, se leía en el texto.

Publicidad

La pareja fue ingresada en una cárcel del condado de Riverside sin derecho a fianza y por el momento “no se han hecho otros arrestos y no hay sospechosos pendientes”, señaló la Policía.

El sheriff Shannon Dicus declaró que "las circunstancias que rodean esta investigación son trágicas y seguiremos buscando a Emmanuel”. Sobre los tutores del bebé, se mostró confiado “en que nuestro sistema de justicia hará que los padres rindan cuentas”.

Varias personas se congregaron frente a la casa del bebé para pedir por el pronto regreso del niño de 7 meses.

Según los registros judiciales citados por Los Angeles Times, el padre del menor, Jake Haro, fue condenado en junio de 2023 por crueldad infantil intencional por otro incidente que involucró a una niña pequeña. Se encontraba en libertad condicional al momento de su arresto.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

Publicidad

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE