Orgullosamente peruano, el papa León XIV actualiza su documento nacional de Perú en El Vaticano

El papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, actualizó este viernes los datos de su Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano, gracias a una delegación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que se desplazó hasta El Vaticano para hacer el trámite. El Reniec explicó en un comunicado que, en la mañana, León XIV recibió a una delegación de cuatro registradores de la entidad, quienes procedieron con la actualización de la nueva dirección domiciliaria del papa y la toma de la fotografía.

"Lo hecho por el papa León XIV reafirma su cariño por el país y también es un acto de responsabilidad. Es un mensaje a todos los peruanos para que mantengamos actualizado nuestro DNI. Agradezco al santo padre por darse el tiempo para actualizar su documento”, remarcó la jefa del Reniec, Carmen Velarde. Agregó que esta es la primera vez que el sumo pontífice realiza un cambio de domicilio en su documento de identidad.

"Tras nacionalizarse peruano, Robert Francis Prevost, consignó una dirección de Chiclayo en su primer DNI, que obtuvo en una agencia del Reniec en Lima en el 2015 y la mantuvo, al renovarlo por el DNI electrónico 2.0, en dicha localidad donde fue obispo ocho años en el 2016", agregó. El Reniec agradeció a la Santa Sede por las facilidades brindadas a la institución "para hacer posible este importante trámite al obispo de Roma que marca un hito en la historia de Perú".

Concluyó al detallar que este procedimiento fue posible gracias a una campaña del Reniec y la Cancillería, denominada 'Identificación sin Fronteras', que permite el envío de registradores a Italia, con el objetivo de acercar los servicios de la institución para documentar y actualizar los DNI de peruanos en ese país.

La historia del papa León XIV

El papa León XIV es el sucesor del papa Francisco, el primer papa latino y originario de Argentina.El nuevo papa fue arzobispo emérito de Chiclayo, a unos 750 km al norte de Lima. Prevost dejó Perú para sumarse al gobierno vaticano, donde dirigió el importante dicasterio para los Obispos, que tiene la importante función de aconsejar al papa sobre los nombramientos de los jerarcas de la Iglesia.

Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago y asistió a un seminario menor de la Orden de San Agustín en San Luis como novicio antes de graduarse en Matemáticas en Filadelfia. Entre sus estudios se conoce que políglota, estudió Derecho Canónico en Roma, donde también obtuvo un doctorado. Se unió a los agustinos en Perú en 1985 para la primera de sus misiones en el país andino. Al regresar a Chicago en 1999, fue nombrado prior provincial de los agustinos en esa región estadounidense y posteriormente prior general de la orden en todo el mundo.

Tras la muerte de Francisco, Prevost dijo que aún quedaba "mucho por hacer" en la transformación de la Iglesia. "No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años", dijo el mes pasado a Vatican News. "El mensaje siempre es el mismo: proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, pero la manera de llegar a las personas de hoy, los jóvenes, los pobres, los políticos, es diferente", añadió.

Fue uno de los cardenales más cercanos a Francisco, cuyo pontificado generó resistencias dentro de los sectores más conservadores. Pero al mismo tiempo, su sólida formación en Derecho Canónico tranquiliza en estos círculos que buscan un enfoque más centrado en la Teología.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE