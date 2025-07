La advertencia que recibió Dan Rivera sobre qué no hacer con Annabelle: ¿la cumplió?

El mundo de la investigación paranormal se vistió de luto el pasado 13 de julio, cuando Dan Rivera, de 54 años, investigador principal de la New England Society for Psychic Research (NESPR), fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Straban Township, cerca de Gettysburg, tras finalizar una presentación de su gira 'Devils on the Run', en la que participaba junto a la célebre muñeca 'Annabelle'.

Las autoridades locales confirmaron que no hay signos de violencia ni circunstancias sospechosas en la muerte de Rivera. El resultado preliminar indica que su fallecimiento se produce por causas naturales, aunque el informe completo de la autopsia aún está pendiente. Toda esta incertidumbre ha reavivado las teorías sobre sucesos paranormales causados por 'Annabelle'. Entre ellos, la advertencia que había sobre lo que no debían hacer con la muñeca.



¿Qué advertencia tenía Dan Rivera sobre 'Annabelle'?

'Annabelle' ha sido protagonista de grandes historias de terror que han marcado a generaciones a nivel mundial. La muñeca, supuestamente poseída por un demonio, existe fuera de las películas de terror y ha sido objeto de estudio para conocedores del tema paranormal y curiosos. Desde hace 20 años, Dan Rivera se había convertido en el custodio de la muñeca, luego de que por años permaneciera bajo la custodia del matrimonio de Ed y Lorraine Warren.

Los Warren, en la década de los 70, aseguraron que el juguete había sido poseído por un demonio, por lo que decidieron realizar un exorcismo y, desde entonces, la encerraron en una caja de cristal. Sin embargo, en 2023, Dan rivera sacó a 'Annabelle' de su caja de custodia. El motivo: el contenedor debía ser reparado, por lo que la muñeca debía ser retirada y permanecer en otro durante un tiempo.

La manipulación de 'Annabelle' fue todo un acontecimiento, por lo que hay videos en redes sociales -que han revivido ante la reciente muerte de Rivera- y el investigador paranormal estuvo acompañado en ese momento por otra persona que señaló que estaban siguiendo indicaciones específicas de Ed Warren. "Dan fue bendecido por un sacerdote y yo también, lo que vamos a hacer es empapar las manos de Dan con agua bendita, nos podremos guantes, así me lo dijo Ed".

Además, otras recomendaciones que dio Warren fueron: "No la toques con tu piel, muévete lo más rápido posible y no la mires demasiado cuando lo hagas". Las advertencias de Warren sobre no sacar a 'Annabelle' de su contenedor y las recomendaciones estrictas sobre cómo hacerlo en caso de ser necesario, han tomado especial relevancia tras la muerte de Dan Rivera. Algunos se preguntan si, tal vez, el investigador se habría visto afectado por el contacto prolongado con la muñeca.



¿Quién era Dan Rivera?

La muerte de Dan Rivera, padre, investigador y figura pública en el mundo del misterio, ha sacudido tanto a la comunidad paranormal como a sus seguidores en todo el país. Aunque su fallecimiento no tiene connotaciones de violencia ni actividad sobrenatural, su partida deja un legado innegable: el de un hombre que dedicó su vida a explorar lo desconocido y educar al público con respeto y pasión.

Dan Rivera era encargado de trasladar y exhibir la muñeca 'Annabelle', una Raggedy Ann real cuyo origen data de la década de 1970, y a la que los investigadores Ed y Lorraine Warren atribuyen fenómenos paranormales. Rivera y su equipo aplicaban medidas de protocolo, incluyendo guantes y oraciones de protección, para manejarla con precaución durante las visitas públicas.

Algunos entusiastas del fenómeno paranormal interpretaron su muerte dentro del contexto de la “maldición” de Annabelle. Sin embargo, sus colegas y autoridades rechazan atribuir cualquier relación directa entre la muerte de Rivera y la muñeca.

Tras conocerse la noticia, compañeros y colegas destacaron su profesionalismo y generosidad. Desde NESPR, su compañero Chris Gilloren lamentó profundamente la pérdida: “Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión conmovieron a todos los que lo conocieron”. Pese al duelo, la NESPR confirmó que la gira “Devils on the Run” continuará, mencionando que será en honor a Dan Rivera y su compromiso con la investigación y la divulgación paranormal.

