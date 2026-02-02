En vivo
BOGOTÁ
Fuerte inundación se presentó en conjunto residencial en Bogotá tras intensas lluvias: fotos

Fuerte inundación se presentó en conjunto residencial en Bogotá tras intensas lluvias: fotos

En la tarde de este lunes 2 de febrero, los habitantes de Bogotá fueron testigos de una intensa lluvia que afectó principalmente al norte de la ciudad. En un conjunto residencial se reportó la grave inundación de un sótano de parqueadero tras las precipitaciones.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de feb, 2026
Inundación en el norte de Bogotá.
Cortesía

Durante la tarde de este lunes 2 de febrero se registraron fuertes lluvias en varias localidades de Bogotá, de acuerdo con los reportes más recientes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).

Según la información oficial, las precipitaciones se concentraron principalmente en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fe, donde se presentaron lluvias persistentes a lo largo de la jornada. En el norte de la ciudad se presentó la inundación del sótano de un edificio residencial tras las intensa precipitaciones.

Personal de Bomberos de Bogotá acudieron al sitio para comenzar el proceso de drenado y tratar de restablecer la normalidad en este y otros edificios afectados por las fuertes lluvias. Los sistemas de monitoreo meteorológico indicaron reflectividad asociada a lluvias moderadas en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda poco después de las fuertes precipitaciones, lo que evidencia la continuidad de las lluvias en diferentes puntos de la ciudad para la noche.

"Yo me encontraba dentro del parqueadero, dentro de mi vehículo, y no pude salir. De la fuerza de la presión del agua no pude abrir. Me toca que rescatar un residente. Salí por mi propios medios y el agua me daba al cuello. Como pude logré salir al andén", le relató Miguel Fernando Pinzón, habitante de sector afectado, a Noticias Caracol En Vivo.

El parqueadero del conjunto residencial quedó bajo el agua.
Cortesía

¿Por qué se han presentado fuertes lluvias en Colombia durante este inicio de año?

Ghisliane Echeverry Prieto, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dijo en unas declaraciones que la razón para el incremento atípico de lluvias en Colombia se debe a varios factores. "Hemos iniciado el año con un enero con precipitaciones por encima de lo normal, lo que es bastante inusual para este mes del año, ya que históricamente se ha consolidado como un mes de menos lluvia, especialmente en las regiones Caribe y Andina".

Bomberos de Bogotá atendieron la situación.
Cortesía

El Ideam estima que el incremento de precipitaciones fue del 64,4%. "Están sucediendo varias cosas, no debemos olvidar que estamos en el marco de una crisis climática, que los últimos tres años han sido los más calientes del planeta. Esto genera, por supuesto, una inestabilidad, unas alteraciones de la atmósfera y es estos fenómenos atmosféricos y meteorológicos inusuales como son lluvias en temporadas donde no debería haber".

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

