Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello en cargo clave de su gabinete en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como parte de los cambios que está realizando en el gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hace casi un mes. "He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram.

La mandataria encargada agradeció a la hasta ahora ministra, Leticia Gómez, "por su valiosa labor al frente de esta importante cartera", y agregó que Venezuela está "abierta al mundo". Cabe mencionar que Daniella Cabello está sancionada por Estados Unidos. La nueva ministra de Turismo fue sancionada por el Tesoro estadounidense en 2024 al acusarla de apoyar órdenes de Maduro de "reprimir a la sociedad civil" para declararse ganador de los comicios de ese año "fraudulentamente". Ese mismo año, fue nombrada por Maduro como jefa de la Agencia de promoción de exportaciones de Venezuela y de un ente denominado Marca País Venezuela para la promoción turística.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas. Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares. Desde que fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez ha ido anunciando cambios ministeriales en Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, así como designaciones militares.



Rodríguez informó el pasado 6 de enero, tres días después de la captura de Maduro, sobre la designación del expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial. Ese mismo día también destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, al mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).



Rodríguez fue juramentada ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero.

Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso "exploratorio" para retomar relaciones con Washington, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura, encarna el ala radical del chavismo y es considerado uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo. Además de ministro de Interior es el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Su familia ha ostentado altos cargos en la administración pública en la era chavista. Marleny Contreras, su esposa, ocupó el ministerio de Turismo en 2015 durante el primer mandato de Maduro luego del fallecimiento de Hugo Chávez. Su hermano, José David Cabello, está al frente del ente recaudador de impuestos (Seniat) desde 2008.

