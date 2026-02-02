EE. UU. pide aplazar próxima vista judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores: así va el caso

El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos y aguardan una vista judicial, que es una audiencia formal ante un juez, más breve que un juicio completo, donde las partes presentan argumentos, pruebas o testimonios sobre aspectos específicos del caso para obtener una decisión judicial preliminar o final. Esa vista judicial está prevista para el 17 de marzo, pero Estados Unidos pidió aplazarla.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, penal del que salieron brevemente el día 5 para asistir a su primera audiencia, de lectura de cargos, ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.



¿Por qué EE. UU. pide aplazar la vista judicial?

El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes el aplazamiento de la próxima vista en el caso penal contra Maduro y Flores alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas. En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo, se traslade al 26 de ese mes. La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.



¿Qué cargos les imputan a Maduro y a Flores?

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.



Sus acusaciones forman parte de un amplio caso presentado por la Justicia de Estados Unidos en 2020 que argumenta que altos funcionarios venezolanos formaban el Cártel de los Soles, organización designada terrorista por Estados Unidos, que atribuía su liderazgo a Maduro. Tras su captura, la Fiscalía eliminó en su nueva imputación las alusiones al Cartel de los Soles como organización criminal estructurada, y ya no presenta a Maduro como su líder.



¿Cuál es el estatus legal de ambos?

Maduro, en su primera audiencia, se declaró no culpable de los cargos y afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela, que es "un prisionero de guerra" y que ha sido "secuestrado". Cilia Flores también declaró su inocencia.



El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal de que no solicitaba la libertad bajo fianza, pero no descartó hacerlo más adelante. Flores está representada por otro letrado, que tampoco solicitó libertad bajo fianza. Pollack prometió presentar "numerosos" documentos para reivindicar que Maduro es "jefe de un Estado soberano", tiene "derecho a los privilegios" correspondientes y su "secuestro por parte de militares" fue ilegal.

Publicidad

Maduro y Flores están reclusos en el penal de Brooklyn, desde donde han pedido atención médica, según documentos entregados al juez, y la fecha para la siguiente audiencia ante el juez es el 17 de marzo.



¿Quién compone la defensa de Maduro?

El principal defensor es Barry Pollack, un letrado de alto perfil del bufete Harris St. Laurent & Wechsler conocido por asistir a Julian Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, logrando su liberación. Otro abogado, Bruce Fein, mediático y especializado en constitucional, solicitó sumarse al caso pero Pollack le dijo al juez que había hablado con Maduro y este le indicó que no lo había contratado, por lo que ha sido apartado.

Flores está representada por Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.



¿Quién es el juez del caso?

El magistrado que lleva el caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nombrado en 1998 por el expresidente Bill Clinton y especialista en casos complejos y de alto perfil, con varios procesos de crimen organizado y transnacional en su currículo. Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, por lo que conoce el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía. Ha dirigido otros procesos relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.



¿Qué se sabe de su vida en la cárcel?

El Departamento de Prisiones indicó que por "privacidad, seguridad y garantías" no habla sobre "las condiciones de confinamiento de ninguna persona", y los detalles que han trascendido son escasos. En el MDC de Brooklyn, denunciado por sus duras condiciones, hay reclusos de alto perfil, como el rapero P. Diddy, por delitos sexuales; Luigi Mangione, por asesinato a un ejecutivo, o Sam Bankman-Fried, por fraude con criptomonedas.

Publicidad

Algunas personas han comentado en las redes sociales que han enviado cartas a Maduro para transmitirle el sufrimiento de sus familias o críticas políticas, y otras han grabado vídeos gritando consignas desde la calle donde está el penal.

EFE