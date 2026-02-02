Donald Trump habla de Gustavo Petro antes del encuentro en la Casa Blanca: "Tengo ganas de verlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes, un día antes de su reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que este ha cambiado "mucho su actitud" desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que espera tener el martes una buena reunión con él. "El presidente Petro ha sido muy amable en el último mes o dos. Antes fue crítico, pero después de la incursión en Venezuela cambió mucho su actitud", dijo Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas sobre el encuentro que tendrá con el colombiano.



El mandatario agregó que durante la visita de Petro hablarán del combate contra las drogas. "Tengo ganas de verlo. Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país", declaró a periodistas la víspera del encuentro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por su parte, la Cancillería colombiana aseguró que existe un ambiente positivo sobre la reunión entre ambos mandatarios y que se trata de una señal de un "buen entendimiento diplomático y también en lo económico" para la región. La visita de Petro a la Casa Blanca se produce tras un año de tensión y fuertes desencuentros entre ambos mandatarios.

Este será el primer encuentro cara a cara de ambos mandatarios tras las fuertes declaraciones de Petro contra Trump al acusar a su gobierno de "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe por sus golpes contra presuntas lanchas con drogas. El inquilino de la Casa Blanca acusó a su vez a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y le advirtió que tenía que "cuidar su trasero" si no quería que Colombia corriera la misma suerte que Venezuela.



El mandatario colombiano llegó a quedarse sin visa para entrar en Estados Unidos tras su controvertido paso por la asamblea general de la ONU en septiembre pasado, cuando alentó a los estadounidenses a plantarle cara al republicano. Ambos pasaron de los insultos a conversar telefónicamente y pactar este encuentro.



El pasado septiembre, la Administración de Trump retiró a Colombia de países que cooperan en el combate al narcotráfico y el Departamento de Estado revocó la visa a Petro después de que este llamara a los soldados estadounidenses desde Nueva York a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.

Publicidad

En octubre, Trump lo acusó de ser un líder del narcotráfico y el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras a Petro y a su entorno familiar al ponerlos en la llamada Lista Clinton. Petro, que acordó la reunión con Trump tras la captura de Maduro el 3 de enero, llegó el domingo por la noche a Washington tras recibir un visado especial que le permitió viajar a territorio estadounidense. Petro se quedará cuatro días en total en Washington. Mantendrá reuniones con congresistas, será recibido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y dará una conferencia en la universidad de Georgetown.

Hasta el momento la Casa Blanca no ha anunciado que el encuentro tenga algún tipo de interacción con la prensa. El mandatario colombiano tiene previsto dar una rueda de prensa al termino de la visita.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE y AFP