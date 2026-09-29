“Pensé que estaba a salvo”: mujer que descubrió que su pareja abusaba de ella mientras dormía

Durante más de 13 años, Adelle Overton creyó que había encontrado en Steven Uden a una pareja con la que podía compartir su vida y sentirse segura. Él era cariñoso, la acompañaba en sus dificultades y llegó a convertirse en su cuidador cuando ella quedó discapacitada. Sin embargo, detrás de aquella relación que parecía ideal, se escondía una realidad que Overton tardaría años en conocer.



La mujer, de 46 años, descubrió que su pareja la había violado mientras dormía, incluso cuando atravesaba un tratamiento contra el cáncer de mama. La confesión de Uden, en 2025, destruyó la confianza que ella había depositado en él y dio inicio a un proceso que terminó con el hombre en prisión.

“Para mí, hasta el mismo día antes de que admitiera lo que había hecho, fue la mejor relación que he tenido en mi vida”, recordó Overton en una entrevista con BBC News.

Ahora, después de la condena de su expareja, decidió contar su historia con la esperanza de ayudar a otras personas que puedan estar viviendo situaciones similares, especialmente aquellas que dependen de alguien para recibir cuidados.



Adelle Overton y Steven Uden se conocieron en 2009, durante el rodaje de una película de zombis en Nottingham, Inglaterra. Ella tenía 29 años y él, 27. Ambos trabajaban como actores y maquilladores, y compartían su interés por las películas de terror.



En ese momento mantenían otras relaciones sentimentales, pero continuaron siendo amigos. Finalmente, el 13 de enero de 2012 comenzaron su noviazgo, una fecha que Overton recuerda porque celebraron viendo películas de la saga Viernes 13.

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La mujer describió a Uden como alguien divertido, atento y cariñoso, que la hacía sentir querida. Juntos trabajaron como zombis profesionales para una empresa que organizaba experiencias de supervivencia inspiradas en películas de terror.

Sin embargo, en 2017, la vida de Overton cambió después de que le diagnosticaran el síndrome de Ehlers-Danlos, una condición que la obligó a abandonar ese trabajo.

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A comienzos de 2018, Uden dejó de trabajar para convertirse en su cuidador. “Hacía prácticamente todo por mí”, recordó.



¿Cuándo comenzaron las sospechas?

En 2020, mientras recibía quimioterapia por un cáncer de mama, Overton comenzó a sospechar que algo no estaba bien.

La mujer relató que una noche se despertó mientras Uden estaba abusando sexualmente de ella. Cuando lo confrontó, él le dio varias explicaciones y aseguró que pensaba que estaba despierta.

“Puso muchísimas excusas, como: 'Pensé que estabas despierta y hacías los ruidos adecuados'”, recordó. Uden también le dijo que lo ocurrido había sido un accidente. Overton, quien atravesaba un momento difícil por su enfermedad, decidió creerle.

Después de aquel episodio, comenzó a tener dificultades para dormir. También experimentó problemas para mantener intimidad con su pareja y pesadillas relacionadas con abusos sexuales que había sufrido anteriormente.

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En ese momento, pensó que sus reacciones podían estar relacionadas con sus experiencias pasadas y llegó a sentirse culpable por cuestionar el comportamiento de Uden.

La verdad salió a la luz cinco años después, en 2025, cuando Uden también estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, en su caso por un tumor en el intestino.

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Durante una conversación que, según Overton, se prolongó durante dos días, él mencionó que no la había cuidado bien durante su tratamiento. Aquellas palabras hicieron que ella recordara el episodio de 2020 y le preguntara a qué se refería.

En algún momento de la conversación, Uden llamó a un amigo y admitió lo que había hecho. Después regresó a casa y se lo confesó a Overton.

La mujer quedó horrorizada y se sintió traicionada. Sin embargo, no terminó inmediatamente la relación. Dependía de él para muchas actividades cotidianas y todavía lo quería.

“Y pensar que había vivido conmigo durante 13 años. Ayudó a criar a mis hijos. Pensé que estaba a salvo con él, cuando no era así”.

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Overton ya asistía a terapia grupal por los abusos sexuales que había sufrido anteriormente. Cuando contó lo ocurrido durante una sesión, una de las terapeutas la animó a echar a Uden de su casa y llamar a la Policía. Finalmente, el equipo terapéutico decidió contactar a las autoridades.

La condena de Steven Uden

El caso fue asignado a la sargento detective Eleanor Kirton, de la Policía de Derbyshire, quien entrevistó a Overton y posteriormente participó en la investigación contra Uden.

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Según la detective, el hombre confesó durante el interrogatorio. “Reconoció desde el primer momento que la había violado, algo muy poco habitual en este tipo de investigaciones”, explicó Kirton.

Uden fue acusado de dos delitos de violación. Posteriormente, se declaró culpable ante el tribunal y recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión.

Durante la investigación también se conocieron las sospechas de Overton sobre la posibilidad de que su expareja hubiera utilizado su medicación para mantenerla dormida.

Sin embargo, la detective Kirton aclaró que, debido al tiempo transcurrido, no fue posible determinar mediante pruebas forenses o toxicológicas si esas sospechas eran ciertas. Además, esa acusación concreta no fue presentada como prueba durante el juicio.

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Uden sí reconoció haber violado a Overton mientras ella recibía quimioterapia, tratamiento que le provocaba fatiga y durante el cual se encontraba bajo los efectos de medicamentos.

Aunque fue acusado formalmente de dos violaciones, la mujer considera que los abusos ocurrieron en más ocasiones. Según contó, Uden le dijo que lo había hecho siete u ocho veces.

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“Nadie le debe intimidad a quien la cuida”

Las consecuencias de lo ocurrido también han afectado a la familia de Overton. Su hija, Shari, aseguró que ha sido difícil observar los cambios en su madre y la disminución de su confianza en sí misma.

Aun así, manifestó sentirse orgullosa de ella por haber hablado con la Policía, comparecido ante los tribunales y defendido sus derechos.

“Durante unos meses, después de descubrirlo todo, llegué a pensar que quizá era una especie de compensación por los cuidados que me había prestado. Que le debía esa intimidad. Pero no era así. Y nadie más se la debe tampoco”, concluyó Adelle Overtón.