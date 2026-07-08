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Famoso streamer murió en trágico accidente de tránsito: su papá también perdió la vida

Chatterbox, de 27 años, regresaba de despedir a su abuela, quien había muerto días antes, y en un trágico choque en Argentina terminó falleciendo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Famoso streamer murió en trágico accidente de tránsito: su papá también perdió la vida
Fotos del accidente -
Diario Clarín

Un trágico accidente de tránsito en Argentina terminó con la vida de Sebastián Funes, conocido en redes sociales como Chatterbox, quien tenía 1.700.000 seguidores en su canal de YouTube. El último fin de semana, el joven de 27 años había viajado a la ciudad de Pehuajó para despedir a su abuela, que había fallecido en los últimos días.

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Camino a Buenos Aires, el youtuber sufrió un grave siniestro vial cuando iba a bordo de un carro junto a su papá, Juan Manuel Funes, de 54 años, quien también perdió la vida en el lugar.

Así fue el accidente donde murió Chatterbox

De acuerdo con el diario El Clarín, los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 5 de julio a la altura del kilómetro 349, cerca de Pehuajó. En el lugar del accidente chocaron de frente una camioneta Chevrolet S-10 y un Honda Civic cuando uno de los conductores de alguno de los dos vehículos intentó adelantar a un camión sobre la carretera.

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El vehículo en el que iban las víctimas mortales terminó volcado y los dos ocupantes, quienes iban en la parte delantera, murieron. Cuando el Cuerpo de Bomberos de Guanaco llegó al lugar, el youtuber y su padre no tenían signos vitales. Mientras tanto, la mamá y la hermana del creador de contenido, quienes iban en la parte trasera de la camioneta, lograron salir por sus propios medios tras el siniestro. Ambas fueron enviadas el Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu.

¿Quién fue Chatterbox?

Chatterbox fue un streamer argentino que hacía transmisiones a través de sus redes sociales como Twitch jugando videojuegos como Fortnite, Zombie Universe, entre otros. Uno de sus videos más populares alcanzó las cinco millones de reproducciones.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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