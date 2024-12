Perritos fueron cruelmente dejados en una parada de bus: estaban encerrados en una caja

El pasado 5 de diciembre de 2024, la policía de Springfield, Oregon, recibió una llamada alarmante de un residente local que había encontrado una caja cerrada y sospechosa cerca de una parada de autobús en la ciudad. Dentro de la caja, se hallaron seis perritos de solo unas semanas de edad, dejados en un estado angustiante: sin ventilación, comida ni agua, y expuestos a las bajas temperaturas de la mañana, que rondaban los 30 grados Fahrenheit.

Los cachorros fueron descubiertos por un miembro de la comunidad que, al ver la caja sellada con cinta adhesiva, sospechó que algo no estaba bien. Tras llamar al Centro de Control de Animales de Springfield, los rescatistas llegaron rápidamente al lugar y transportaron a los animales a la Greenhill Humane Society, donde los veterinarios y el personal de rescate confirmaron que los cachorros se encontraban en peligro por las condiciones en las que habían sido dejados.

La caja con los perritos estaba sellada

De acuerdo con las autoridades y con el medio local KEZI, la caja que contenía a los perritos estaba completamente sellada, lo que significaba que los pequeños no tenían acceso a aire fresco ni a la mínima comodidad. No se encontró comida ni agua dentro, y la falta de protección los puso en riesgo de sufrir hipotermia, ya que las temperaturas esa mañana habían caído a 30 grados Fahrenheit. Los rescatistas dijeron que, si no hubieran sido encontrados a tiempo, los cachorros podrían haber muerto por asfixia o por la exposición al frío.

Los perritos fueron cruelmente abandonados - Tomada de KEZI

La caja con los perritos iba a ser enviada



Lo que inicialmente parecía un caso más de abandono se transformó en una investigación más profunda cuando, al inspeccionar la caja con más detalle, los investigadores encontraron una etiqueta de envío. Esta etiqueta llevaba el nombre de Jeffery Lynn Dugger, un hombre de 72 años, y una dirección en Springfield. Tras este hallazgo, los oficiales comenzaron a rastrear a Dugger.

Investigaciones adicionales revelaron que, un día antes de que los cachorros fueran encontrados, Dugger había llamado a la Greenhill Humane Society, amenazando con “deshacerse de los cachorros” si no los aceptaban de inmediato.

Según los informes, durante esta llamada, Dugger mostró su frustración por no poder encontrar un hogar para los perritos, pero sus amenazas fueron claras: si la organización no los tomaba bajo su cuidado, él tomaría otras medidas. Al no recibir la respuesta que esperaba, Dugger aparentemente decidió abandonar a los cachorros en una zona pública, sin consideración alguna por su bienestar.



El hombre que los abandonó enfrenta cargos

Al conocer estos detalles, el Departamento de Policía de Springfield comenzó a interrogar a Dugger y lo acusó formalmente de seis cargos de abandono de animales, uno por cada cachorro. Estos cargos se suman a una posible acusación por crueldad animal, ya que las condiciones en las que fueron dejados los animales fueron claramente inadecuadas e inhumanas. El caso de Dugger ha generado indignación en la comunidad.

Los perritos llegaron a sufrir de hipotermia mientras estaban abandonados - KEZI

Mientras tanto, los seis cachorros rescatados están recibiendo atención médica y cuidados especiales en Greenhill Humane Society. Según Kelly Fleischmann, la gerente de participación comunitaria de la organización, los animales se encuentran en buen estado y están prosperando a medida que reciben el amor y la atención que tanto necesitaban.

Fleischmann compartió con la estación de televisión local KEZI que, en cuanto los cachorros fueron recibidos en el refugio, el equipo de la organización se aseguró de que estuvieran bien alimentados, cómodos y atendidos. Afortunadamente, los cachorros están en buenas manos ahora, pero el abandono de animales sigue siendo un problema preocupante en muchas comunidades.

Organizaciones locales, como Greenhill Humane Society, continúan desempeñando un papel crucial en la protección y el bienestar de los animales en la región, asegurando que los cachorros y otros animales en situación de vulnerabilidad reciban el cuidado que merecen.