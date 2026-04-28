¡Pilas! La nueva limitación que podría hacerle perder la visa si responde esto en la entrevista

Una nueva directriz del Departamento de Estado de Estados Unidos podría cambiar de forma significativa el proceso para obtener una visa y, en algunos casos, convertirse en un motivo directo de negación. La medida, revelada inicialmente por The Washington Post, establece nuevas condiciones para quienes soliciten visas de no inmigrante, como las de turismo o estudio.



De acuerdo con los reportes, las embajadas y consulados estadounidenses en el mundo deberán incluir dos preguntas clave durante las entrevistas consulares. Los solicitantes deberán responder si han sufrido daños o maltrato en su país de origen y si temen regresar a él. En caso de responder afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, o incluso negarse a responder, la probabilidad de que la visa sea negada aumentará considerablemente.

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La directiva ordena a los funcionarios consulares exigir que los solicitantes afirmen explícitamente que no temen regresar a su país como condición previa para continuar con el proceso. Según The Guardian, esta medida hace parte de un endurecimiento en los controles migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de reducir el número de personas que posteriormente solicitan asilo en territorio estadounidense.

“El elevado número de extranjeros que solicitan asilo en Estados Unidos indica que muchos de ellos falsean esta intención ante los funcionarios consulares durante el proceso de solicitud de visa y en los puertos de entrada estadounidenses”, señala el documento citado por el medio británico. En ese sentido, las autoridades consideran que la información recopilada hasta ahora ha sido insuficiente para identificar a quienes podrían tener intenciones de pedir protección internacional una vez ingresen al país.



La nueva política se aplicará principalmente a las visas de no inmigrante, una categoría amplia que incluye turistas, estudiantes, trabajadores temporales y ejecutivos. Solo en el año fiscal 2024, el Departamento de Estado emitió cerca de 11 millones de este tipo de visas, lo que da cuenta del alcance potencial de la medida.



Sin embargo, expertos advierten que esta directriz podría tener implicaciones complejas. Según lo expuesto por The Washington Post, el mecanismo podría filtrar a personas que, aun teniendo motivos legítimos para viajar —como estudios o turismo—, también enfrentan riesgos en sus países de origen, como periodistas amenazados, víctimas de violencia o miembros de minorías perseguidas.

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Además, la medida plantea un dilema para los solicitantes. Aquellos que realmente temen regresar a su país y lo manifiesten podrían ver su visa rechazada de inmediato. Pero quienes decidan ocultarlo para continuar con el proceso podrían incurrir en una declaración falsa ante un funcionario federal, lo que constituye un delito y puede derivar en una prohibición permanente de ingreso a Estados Unidos.

La directriz se enmarca en la orden ejecutiva 14161, firmada por Trump en enero de 2025, que instruye a las agencias federales a reforzar los controles migratorios y los procesos de verificación de antecedentes. Asimismo, se suma a otras medidas adoptadas en los últimos años, como el aumento del escrutinio a solicitantes de visas estudiantiles, incluyendo la revisión de sus redes sociales.



Otras medidas en las políticas de inmigración informadas por los medios estadounidenses

Esto se suma a otras medidas adoptadas recientemente por la administración de Donald Trump para endurecer los controles migratorios. Según informó CBS News, el gobierno estadounidense está sometiendo a amplias categorías de inmigrantes que solicitan beneficios legales a verificaciones de seguridad más estrictas, incluso suspendiendo temporalmente algunos procesos mientras se implementan los cambios.

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De acuerdo con documentos internos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó reabrir solicitudes en trámite, como asilo, residencia permanente y ciudadanía, para someterlas a revisiones más exhaustivas por parte del FBI.

Las nuevas directrices también establecen que ningún caso pendiente podrá ser aprobado sin haber pasado por estos controles. La medida responde a una orden ejecutiva firmada en febrero, que permitió al USCIS acceder con mayor profundidad a bases de datos criminales federales.

“USCIS siempre dará prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense”, señaló el portavoz de la agencia, Zach Kahler, al confirmar que se han implementado estos nuevos filtros.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co