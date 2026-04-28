Amigas de Carolina Flores revelan cómo era su relación con su suegra: "Siempre la maltrataba"

México y el mundo están conmocionados ante el asesinato de la modelo y exreina de belleza Carolina Flores, a manos de su suegra Érika María Herrera. La mujer de 27 años aparentemente tenía una mala relación con la mamá de su esposo, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

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En un video captado por la cámara de monitoreo de bebés en el apartamento de la modelo quedó captado el momento de su muerte. Después de varios disparos, su esposo Alejandro entró al lugar y enfrentó a su madre, quien le dijo que atacó a Carolina porque la hizo "enojar" y la modelo le "robó" a su hijo.

Según el periodista Carlos Jiménez, quien reveló la grabación, la relación entre Carolina y su suegra Érika Herrera no era positiva. De hecho, el reportero mexicano reveló que la modelo y su esposo se había mudado recientemente de Ensenada a Polanco, precisamente buscando ponerle fin a los conflictos entre las dos mujeres. Sin embargo, Érika llegó a Polanco el 15 de abril y ese mismo día acabó con la vida de la modelo.



Revelan detalles de la relación de Carolina Flores y su suegra

Sumado a las revelaciones de Jiménez, en diálogo con el programa de Univisión 'Siéntese quien pueda', una amiga de la modelo reveló nuevos detalles sobre la relación de las dos mujeres.



La mujer detalló que no siempre se llevaron mal; de hecho, recordó que años atrás Flores hacía alarde de la buena relación que mantenía con la mamá de su pareja. "Yo tengo conversaciones con Carolina donde ella mencionaba que amaba a su suegra".



Sin embargo, parece que todo cambió cuando la modelo de 27 años quedó en embarazo y, por ende, cuando la pareja decidió mudarse a Polanco. Érika Herrera habría cambiado su actitud con la exreina cuando ella y su pareja dieron la noticia a la familia sobre la dulce espera que emprendían.

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"Desde que ella se embarazó todo cambió. A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo-agresivos estando embarazada y ya teniendo al bebé", aseguró.

Por otro lado están las declaraciones de Juliana Cortés, otra conocida de la modelo, quien señaló en el mismo programa que Flores siempre fue "maltratada" por su suegra. La mujer reveló que hace poco había visitado a su amiga en su nuevo hogar en Polanco y conversaron sobre lo que estaba pasando con la mamá de Alejandro.

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Según el relato de la mujer, Flores estaba muy confundida por la actitud de su suegra. "Ella externó que no entendía por qué su suegra no la quería. Que nunca habían tenido buena relación. A ella le dolía mucho, no entendía por qué, porque Carolina era una persona a la que no le gustaban los problemas" y agregó que ese día la modelo le contó que "su suegra no la quería y que siempre la maltrataba, que usaba malos comentarios hacia ella".



¿Quién es Érika Herrera?

Érika María Herrera ya tiene una orden de aprehensión en su contra emitida por las autoridades mexicanas y hasta una ficha roja de Interpol tras la revelación del video y la denuncia de su propio hijo, Alejandro.

Según registros de internet, Érika María Guadalupe Herrera tenía importantes aspiraciones políticas. Aparece registrada en 2016 como integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California y ese año también habría sido candidata a regidora por el municipio de Ensenada, Baja California. Para 2017 participó como apoderada legal en trámites civiles en el PRD.

Actualmente, Herrera se encuentra prófuga de la justicia y las autoridades señalan que Alejandro la habría dejado escapar, motivo por el que hizo la denuncia 24 horas después. Por su parte, el hombre ha explicado que tardó en acudir a las autoridades porque se quedó en casa grabando videos de cómo se debía cuidar a su hija mientras iba al Ministerio Público para hacer la respectiva denuncia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co