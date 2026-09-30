Piloto agredido en el avión de Flydubai se encuentra estable: ¿qué se sabe de los posibles motivos?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apuntó a que uno de los pilotos del vuelo Flydubai, que sufrió un incidente este miércoles y acabó aterrizando en Arabia Saudí, intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina. "Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", afirma el mandatario en un videocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente en la aeronave.

Netanyahu aseguró que se trata de un "incidente de seguridad extremadamente grave" y dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras "posibles amenazas adicionales". Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y calificó de "intento de atentado terrorista yihadista" el suceso.

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"El grave incidente a bordo del vuelo de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación", dijo Katz en un comunicado distribuido por su ministerio.



Netanyahu anunció que había hablado con uno de los pasajeros de la aeronave, quien le explicó cómo el avión entró en barrena y comenzó a caer en picado. Los alrededor de 180 pasajeros israelíes que sufrieron en la mañana de este miércoles un altercado violento en un vuelo de Flydubai que les obligó a aterrizar en Arabia Saudí llegaron al Aeropuerto Internacional de Ben Gurión de Tel Aviv (centro de Israel).



El piloto indio herido en avión de Flydubai a Israel se encuentra estable, dice embajada

El piloto indio identificado como Smit Machchhar, que resultó herido este miércoles, se encuentra "estable", afirmó la embajada de la India en Riad.

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"Nuestra embajada en Riad y nuestro consulado en Yeda han estado al tanto del estado de salud del señor Smit Machchhar, el valiente piloto indio del vuelo de Flydubai que fue desviado hoy a Tabuk. Se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde recibe la atención médica necesaria. Aún no se dispone de información completa sobre su estado, pero se reporta que se encuentra estable", indicó la misión diplomática india en su cuenta oficial de X.

Añadió que están en contacto con su familia y que seguirán haciendo seguimiento de su salud con las autoridades saudíes.

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Así habría ocurrido el ataque dentro del avión

El Canal 12 de la televisión israelí ha difundido varios vídeos que muestran los momentos de caos durante el repentino descenso. La nave descendió más de 5 kilómetros en menos de dos minutos, según el diario israelí Haaretz. Las imágenes mostradas en la televisión de Israel muestran también al presunto agresor maniatado, después de que pasajeros le neutralizaran. También hay imágenes de uno de los pilotos ensangrentado y tendido en el suelo de la aeronave.

"Otro miembro de la tripulación que se encontraba en el avión entró en la cabina de pilotos y consiguió estabilizar el avión", continúa explicando Netanyahu en el comunicado.

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El vuelo de Flydubai, que salió de Dubái con dirección a Tel Aviv y en el que la mayoría de pasajeros eran israelíes, terminó aterrizando en Tabuk (Arabia Saudí), desde donde se espera que los pasajeros sean repatriados.

Netanyahu había advertido ayer martes sobre presuntos indicios que apuntaban a que "enemigos" de Israel podrían atacar el país antes de las elecciones del 27 de octubre, sin dar más detalles.

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Tras estas declaraciones, el líder de la oposición, Yair Lapid, le exigió mantener un encuentro para recibir información sobre la situación de seguridad aludida.

Este miércoles, tras el intento de secuestro del vuelo de Flydubai, Lapid escribió en la red social X: "Nada que se parezca siquiera al incidente del avión de esta mañana apareció en la actualización de seguridad con el primer ministro anoche".

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Tras el incidente, el agresor ha sido detenido e interrogado por las autoridades saudíes.

EFE