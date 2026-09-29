Hombre fue capturado tras descubrirse que habría secuestrado a mujer que conoció en app de citas

Un hombre de Massachusetts fue capturado luego de que las autoridades recibieran una denuncia sobre una mujer que presuntamente permanecía retenida contra su voluntad en el ático de una vivienda en Malden. Según los fiscales, Jordende Pierre, de 29 años, habría conocido a la mujer a través de una aplicación de citas y posteriormente la habría mantenido cautiva durante seis semanas.



La investigación comenzó después de que un propietario reportara la situación a las autoridades. De acuerdo con un comunicado de los alguaciles federales, una orden de arresto contra Pierre fue emitida el 23 de septiembre. Un día después, el hombre fue detenido.

Pierre enfrenta varios cargos, entre ellos trata de personas con fines de explotación sexual, secuestro y agresión sexual contra una persona mayor de 14 años. Durante su comparecencia ante el juez, el 25 de septiembre, se declaró inocente, según informaron medios locales.



La mujer fue encontrada en el ático

El hallazgo se produjo el 20 de septiembre, cuando la propietaria de la vivienda, Qing Sun, acudió al inmueble ubicado en Summer Street para revisar una posible fuga de agua.

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Al ingresar al ático, Sun habría encontrado a la mujer en condiciones que llamaron su atención. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, habría permanecido en ese espacio durante casi mes y medio.



El fiscal adjunto del condado de Middlesex, Jacob McCrindle, describió ante el tribunal las condiciones en las que presuntamente fue encontrada. “Evidentemente no había comido, estaba sucia. Vivía en condiciones deplorables en ese ático”, afirmó, según NBC10 Boston.



De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, la mujer fue encontrada desnuda y cerca del lugar había un cubo de cinco galones que contenía orina. La presunta víctima habría quedado atrapada en el ático porque, según los fiscales, Pierre retiró la manija de la puerta, impidiendo que pudiera salir por sus propios medios.

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Lo que dicen los fiscales sobre la aplicación de citas

Según la denuncia presentada por McCrindle y la información citada por el medio WCVB, Pierre habría conocido a la mujer a través de Tinder.

Los fiscales alegan que posteriormente la recogió en un centro de rehabilitación, la llevó hasta la vivienda y la drogó. A partir de ese momento, presuntamente comenzó la situación de explotación que es investigada por las autoridades.

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La acusación sostiene que Pierre habría utilizado a la mujer para obtener dinero con el que comprar drogas. Según los fiscales, la obligaba a prostituirse con otros hombres que acudían al apartamento y, posteriormente, se quedaba con el dinero.

La investigación señala además que la mujer habría sido víctima de abuso sexual durante las seis semanas en las que permaneció retenida.

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El propietario aseguró que desconocía la situación

Uno de los elementos que también ha llamado la atención en el caso es que Pierre presuntamente no era inquilino de la propietaria de la vivienda.

Sun aseguró al medio antes mencionado que desconocía que el hombre viviera allí y tampoco sabía que alguien estuviera ocupando el ático. “No sabía que este hombre vivía allí”, declaró, de acuerdo con el medio. “Y tampoco sabía que hubiera alguien viviendo en el ático. Nadie debería vivir allí”.

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La propietaria también contó que otros inquilinos intentaron impedirle acceder a algunas habitaciones de la vivienda. Las autoridades continúan con la investigación mientras Pierre permanece detenido. El juez ordenó que siguiera bajo custodia sin derecho a fianza.