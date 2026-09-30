Tribunal frena a última hora la histórica ejecución de Christa Pike en Tennessee: ¿qué ocurrió?

Este miércoles 30 de septiembre el mundo estaba atento a lo que sería un evento histórico en Estados Unidos, la ejecución de Christa Pike en Tennessee. Sin embargo, en un giro de último minuto el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos emitió una orden de suspensión temporal a la medida. La decisión llegó aproximadamente una hora antes de la ejecución programada para las 10:00 a. m. en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.



La intervención federal se produjo poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimara el martes una solicitud de suspensión presentada por la defensa. Ahora, el tribunal federal justificó la medida de urgencia requiriendo "analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones planteadas sobre el fondo del caso". Las autoridades judiciales aclararon que esta suspensión no anula la condena ni conmuta la pena de muerte de Pike, sino que mantendrá el proceso congelado hasta nueva orden mientras los jueces examinan minuciosamente los recursos planteados por sus abogados.



¿Por qué frenaron la ejecución de Christa Pike?

La suspensión otorgada por el Sexto Circuito interrumpe un vertiginoso calendario de decisiones judiciales y políticas que apuntaban a una ejecución inminente. Días antes, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, había rechazado formalmente una solicitud de clemencia de 226 páginas presentada por el equipo legal de la prisionera. En su declaración, el mandatario afirmó que mantendría la sentencia del estado sin intervenir.

A la par del rechazo del ejecutivo, la Corte Suprema de Tennessee también había denegado la solicitud para detener la inyección letal. La defensa de Pike había apelado en múltiples instancias argumentando graves vulneraciones a sus derechos constitucionales, señalando que la condenada padece trombocitosis, una condición de plaquetas elevadas que podría entorpecer la administración del fármaco fatal, y criticando que el estado intente ejecutar a una persona por un delito cometido cuando tenía tan solo 18 años.



¿Quién es Christa Pike y por qué será ejecutada?

Actualmente de 50 años de edad, Christa Gail Pike ha pasado más de tres décadas en el corredor de la muerte de Tennessee. Su caso ha generado una profunda controversia entre expertos penales y organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la ACLU.

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Los informes psicológicos y evaluaciones forenses elaborados a lo largo de sus apelaciones documentan una infancia devastada por abusos físicos, emocionales y sexuales sistemáticos desde antes de la edad escolar. Durante su aislamiento penitenciario, también se le diagnosticó trastorno bipolar, además de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y daño cerebral. Peritos forenses sostienen que la combinación de abusos severos, episodios maníacos sin tratamiento y la falta de madurez cerebral propia de los 18 años influyeron de forma decisiva en su falta de control emocional al momento del crimen.



A pesar de estos hechos, a lo largo de los años las autoridades han mantenido en firme la decisión de la ejecución de la mujer. Los hechos que llevaron a Christa Pike al corredor de la muerte ocurrieron la noche del 12 de enero de 1995 en la ciudad de Knoxville, Tennessee. Pike, de 18 años, asistía al centro de formación laboral para jóvenes con problemas Job Corps.



Movida por celos infundados al acusar a su compañera Colleen Slemmer, de 19 años, de intentar robarle el novio, Pike atrajo a la víctima a un área boscosa en los terrenos del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Estaba acompañada por su novio de entonces, Tadaryl Shipp (de 17 años), y por Shadolla Peterson.

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El ataque se prolongó durante casi una hora e involucró una extrema crueldad. En 1996, Pike fue condenada a la pena capital tras ratificarse circunstancias agravantes de atrocidad y tortura. Por su parte, Tadaryl Shipp evitó la pena de muerte por tener 17 años al momento del crimen (siendo protegido por la ley que impide ejecutar a menores de edad) y recibió cadena perpetua, mientras que Shadolla Peterson colaboró con la fiscalía y obtuvo la libertad condicional.

Con la orden emitida este miércoles por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, el destino de Christa Pike queda nuevamente en manos de los jueces federales, abriendo un capítulo de revisión legal de plazo indefinido.

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*con información de EFE y AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzalez@caracoltv.com.co