Delcy Rodríguez pide reformar ley contra el odio: oposición exige tumbarla por “perseguir inocentes”

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de reformar la criticada ley contra el odio y exigió su derogación “inmediata” porque "pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales", dijo en un comunicado. (Lea también: Claves del discurso de Delcy Rodríguez en Asamblea de la ONU: ¿cuándo habrá elecciones en Venezuela?)



La alianza, que apoya a la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, aseguró que Venezuela "no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución" sino "desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten". Agrega que "la libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución. No se reforma la represión: se desmonta". Por tanto, señaló que la derogación "debe ser un paso concreto hacia la restitución de las libertades civiles y políticas, la recuperación del Estado de derecho y las garantías democráticas de todos los venezolanos".

Delcy Rodríguez pidió esta semana al Parlamento, controlado por el chavismo, reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, y promovida en su momento por la propia líder chavista. Esta norma, que contempla la prisión de 10 a 20 años a quien "fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia", ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del "marco legal represivo" aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.



¿Cuántos han sido acusados con la ley contra el odio?

Según datos de la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, 927 personas fueron acusadas de "incitación al odio" desde la aprobación de la ley, en 2017, de las cuales 6 siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad. El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que "la mayoría de las veces" el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros como terrorismo y asociación.

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La mandataria interina expresó el martes que, si bien cree "en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor, en el relacionamiento, que no se imponga el odio sino que podamos convivir", esta "lamentablemente fue mal aplicada" y "se hizo un uso abusivo" de ella. Su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que en febrero pasado había admitido un uso inadecuado de la ley y consideró posible su reforma, anunció la conformación de una comisión de once diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro. La solicitud de reforma sucede poco después de que el Gobierno y un sector opositor culminaran el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en Venezuela y luego de una visita al país suramericano de Human Rights Watch, la primera desde 2008.



La delegación opositora en el diálogo, en el que no participan Machado ni Edmundo González Urrutia, espera que la reforma "cumpla con los fines democratizadores" y "contribuya al restablecimiento de los derechos". El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles en la red social X que sean "revisados y cerrados" los "procesos abiertos por la ley contra el odio" que, aseguró, "solo han servido para criminalizar la expresión. Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio". Los expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión. (Lea también: Donald Trump llevó oro de Venezuela a EE. UU., pero refinerías se niegan a procesarlo, según NYT)



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL