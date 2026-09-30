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Noticias Caracol  / MUNDO  / Esposa e hija de alias Fito llegan a Ecuador desde Colombia: serán enviadas a esta cárcel

Esposa e hija de alias Fito llegan a Ecuador desde Colombia: serán enviadas a esta cárcel

Las mujeres, identificadas como Mariela Peñarrieta (esposa) y Michelle Macías Peñarrieta (hija), llegaron a la ciudad de Guayaquil.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Esposa e hija de alias Fito aterrizan en Ecuador tras salir de Colombia
Esposa e hija de alias Fito aterrizan en Ecuador tras salir de Colombia -
X: @JohnReimberg

La esposa y la hija del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país andino, llegaron la noche de este martes a Ecuador tras ser expulsadas de Colombia, donde fueron detenidas el domingo en una operación policial entre ambos países y el FBI. Las mujeres, identificadas como Mariela Peñarrieta (esposa) y Michelle Macías Peñarrieta (hija), llegaron a la ciudad de Guayaquil, donde fueron recibidas por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante de la Policía, Pablo Dávila.

A esta cárcel serán llevadas la esposa e hija de alias Fito

"De acuerdo a las investigaciones, las detenidas estaban vinculadas al manejo financiero y al blanqueo de capitales de la estructura criminal Los Choneros, por lo que su captura representa un golpe a la estructura criminal y a sus economías", dijo Reimberg. La esposa y la hija de 'Fito' serán llevadas a la cárcel La Roca, la prisión de máxima seguridad que desde abril pasado es femenina, donde también estuvo recluido el líder criminal antes de ser extraditado a Estados Unidos en julio del año pasado.

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Reimberg recordó que las mujeres fueron localizadas en el departamento de Santander, al noreste de Colombia, tras una labor de investigación y seguimiento internacional. Ambas fueron expulsadas de Argentina en 2024 junto a otros familiares y, tras ser enviadas a Ecuador, salieron nuevamente hacia territorio colombiano, de acuerdo al ministro.

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Peñarrieta y Macías eran requeridas por la Justicia ecuatoriana por el presunto delito de lavado de activos, un caso denominado como 'Blanqueo Fito' por el que ya fueron condenados otras seis personas del círculo familiar a penas de entre siete y diez años de cárcel. El juicio estaba suspendido para ellas y para otros familiares que están prófugos, y también para el líder criminal, que se encuentra a la espera de ser juzgado por cargos de narcotráfico en EE. UU.

Según el Ministerio Público, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales. La investigación salió a la luz en junio de 2025, cuando, por medio de un operativo ejecutado en tres provincias del país, fueron capturados el hermano de Fito, su cuñado y los padres y hermano de su pareja, quien ya estaba recluida en una cárcel antes de ser vinculada a este proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, las personas investigadas en este caso, "paralelamente a la convergencia criminal liderada por Fito, ejecutaron un conjunto de operaciones económicas, financieras y societarias destinadas a poseer, administrar, ocultar y, principalmente, beneficiarse de activos de origen ilícito" por medio de al menos cuatro empresas.

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Una de ellas es QueenWater S. A, dedicada a embotellar agua, que era manejada por Peñarrieta y que llegó incluso a ser proveedora del servicio nacional de prisiones. Los Choneros es una de las bandas criminales denominadas como "terroristas" por el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino. También ha sido declarada como "terrorista" por el Gobierno estadounidense.

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EFE
ÁNGELA URREA PARRA
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