¿Qué se sabe de pelea entre pilotos de FlyDubai y un supuesto ataque terrorista?

El vuelo de la aerolínea FlyDubai con rumbo a Tel Aviv tuvo que parar en Arabia Saudita después de que uno de los pilotos "intentara matar al otro con un cuchillo", afirmóla madre de una pasajera israelí. "Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo", declaró Yasmine Abecassis, mientras esperaba el regreso de su hija Miriam Shira Ohayon al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

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La joven se dirigía a Israel para asistir a una ceremonia en honor de su hermano, muerto el 7 de octubre de 2023 en la ofensiva del movimiento islamista palestino Hamás. Alertados por los gritos, los pasajeros entraron en la cabina "y redujeron al tipo", añadió Abecassis, quien precisó, a partir de la conversación con su hija, que había "mucha sangre" y que los pasajeros estaban "muy angustiados porque creyeron que iban a morir".



Según el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, el aterrizaje de emergencia se produjo a causa de un "terrorista" que "quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo".



Pánico dentro del avión

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Un video que muestra a pasajeros israelíes a bordo del vuelo FlyDubai que fue desviado este miércoles a Arabia Saudí por un "incidente" relatan cómo uno de los pilotos atacó al otro e intentó atacarlos a ellos: "Nos han atacado y hemos controlado al terrorista".

El video, publicado por el Canal 12 israelí, muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados. "Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado", afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

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"Este fue el que intentó apuñalarnos", añaden señalando a uno de ellos. Los hombres añaden que todos los pasajeros están bien y que están bloqueando el paso a la cabina del avión, que según medios israelíes habría sido llevado hasta el aeropuerto saudí de Tabuk por unos pilotos civiles que viajaban en la aeronave.

Itamar Ben Gvir añadió, en un mensaje en sus redes sociales, que “la concepción ingenua de que nuestros enemigos aman la vida y hay que compadecerlos, recibió esta mañana un recordatorio adicional en la forma de un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo”.

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Con información de EFE y AFP