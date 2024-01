Policía de Ecuador detona controladamente explosivo abandonado en Quito

Autoridades de Ecuador detonaron controladamente un artefacto explosivo abandonado en Quito. “Se recibió información por el 911”, precisó el general Wilson Pabón, general del Distrito Metropolitano de esa ciudad.



El oficial informó que “se encontró un dispositivo artesanal donde estaban los explosivos” y, tras solicitar a la unidad especializada, estallaron el artefacto sin provocar daños entre la comunidad.

“Quiero resaltar la colaboración del ciudadano” porque “estamos tratando ya con organizaciones terroristas”, recalcó.



El hecho se produjo luego de un ataque terrorista contra una unidad policial comunitaria en el sur de Quito. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron cómo un sujeto lanzó el explosivo que destrozó el sitio y con varias viviendas a la redonda.

“Se movieron las casas como si fuese un terremoto. Ustedes mismos ven las consecuencias, hay vidrios rotos, las chapas de las puertas, los candados volaron. Ya se imaginan la dimensión que tuvo esta explosión”, dijo un testigo.

La detonación acabó con los sueños de más de cien vecinos que, con sus propios ahorros, construyeron la unidad policial para la seguridad de los barrios.

“Somos unos 18 barrios que pertenecemos a la UPC y hemos colaborado, de esa manera hemos hecho la UPC”, manifestó.

La gente afirma que siente “indignación" y "nostalgia a la vez".

"Porque realmente nos sentimos desprotegidos, ya que las autoridades no son capaces de ayudarnos, no son capaces de invertir en el país, sino que se dedican a robar. Ya nos tienen cansados, de tanto robo, tantos secuestros, tanto crimen, mantener a gente vaga que nos está extorsionando, no se puede trabajar ni vivir con las familias en paz”, indicó el testigo.

El testigo no da la cara porque teme por su familia, asegurando que hay “cobardes, delincuentes que se escudan bajo un arma, no se dejan ver los rostros".

"Y nosotros también estamos en peligro”, apuntó.

Otra habitante de la zona asegura que los terroristas, antes de cometer los ataques, vigilaron sus objetivos con “drones que volaban sobre sobre todas las casas".

"Nos tenían vigilados. Entonces eso también es preocupante”, expresó.



Mientras tanto, las autoridades siguen recibiendo alertas de explosivos, uno de ellos supuestamente fue dejado en una de las más importantes estaciones de transporte en el centro de Quito.



Tras casi una hora de permanecer cerrado el lugar, los expertos descartaron que se tratara de una bomba y afirmaron que se trataba de un maletín abandonado.