¿Gobierno Petro expulsará a presos ecuatorianos si Noboa saca a 1.500 detenidos colombianos?

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló sobre el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de expulsar a 1.500 presos colombianos ante la grave crisis de violencia que vive su país, y reveló si el gobierno de Gustavo Petro ha pensado en hacer lo mismo con reos ecuatorianos que se encuentran en cárceles nacionales.



¿Existiría la posibilidad de que Colombia tuviese una actitud espejo, es decir, tomar una misma decisión y enviar presos ecuatorianos a su país?

“No, no estamos pensando en eso, no lo haríamos”, contestó de forma contundente el ministro de Justicia.

El funcionario señaló que aunque “en Colombia hay personas de nacionalidad ecuatoriana condenadas en nuestras cárceles (…) no es una iniciativa gubernamental, no lo es en este momento, no lo vamos a hacer, no lo habíamos pensado, ni se me había ocurrido”.

Osuna explicó que “desde los años 90 hay un tratado firmado entre Colombia y Ecuador con el objeto específico de facilitar que presos colombianos condenados en Ecuador, como también presos ecuatorianos condenados en Colombia, puedan pagar la pena en su país de origen. Eso se aplica ordinariamente, se estudia caso por caso, se necesita que la persona ya haya pagado más de la mitad de la pena en el país donde fue condenado y se facilita, por razones principalmente humanitarias, que pueda pagar el resto de la pena en la cárcel del país donde es connacional. De esa figura hemos hablado recientemente con el gobierno del Ecuador. El año pasado se presentaron diez solicitudes de repatriación de presos colombianos en Ecuador y de esas se aprobaron siete. Es decir, es un mecanismo que funciona regularmente, pero no es un mecanismo masivo. Es un mecanismo que se estudia caso por caso y le hemos manifestado al Ecuador, en estos momentos en los que sabemos que están pasando dificultades y en el que somos solidarios con el pueblo ecuatoriano, que si nos envían esas solicitudes caso por caso, las estudiaremos a la mayor brevedad e intentaremos darle respuesta favorable, por supuesto, dentro de la ley. Hasta este momento no hemos recibido ninguna solicitud en ese sentido”.

Sobre lo que dijo el presidente Noboa, de expulsar a 1.500 presos colombianos de su país, precisó que “eso es otra figura. Eso sería un acto unilateral del Estado ecuatoriano, que no nos permitiría a nosotros aplicar esa figura de que terminen de pagar la pena puesta en Ecuador, en Colombia. Entonces sería una figura inédita en las relaciones entre Ecuador y Colombia, que esperamos que no pase de un anuncio, porque lo que tenemos es el mecanismo para mirar caso por caso y que se haga justicia, no simplemente que los pongan en la frontera, que los liberen ellos”.

Ecuador está en un estado de excepción, en consecuencia, puede tomar medidas extraordinarias, que sería la expulsión de 1.500 presos colombianos.

“Lo pueden hacer, pero entonces eso no nos permite a nosotros aplicar la parte de pena ecuatoriana que les falta por pagar en cárceles colombianas. Ese es el problema, que si ellos toman la decisión de expulsarlos, realmente ellos los están liberando de la cárcel, no nosotros, ellos. Y al ponerlos en la frontera, la situación es la de cualquier colombiano que llega a una frontera con su país entrará. Si tiene deudas pendientes, pero con la justicia colombiana, será capturado en la frontera, como le pasa a cualquier colombiano que llegue a una frontera y tenga una deuda pendiente con nuestra justicia. Pero no podríamos aplicar la sentencia ecuatoriana. Es decir, sería una medida que de alguna manera favorecería la impunidad, pero decidida unilateralmente por el Estado ecuatoriano, no por nosotros”, indicó el ministro de Justicia.

No obstante, pidió que “no nos anticipemos, cada día trae su afán, lo que nosotros hemos hablado con las autoridades ecuatorianas es la posibilidad de repatriación uno por uno, y hasta este momento no hemos recibido ninguna solicitud con nombres, apellidos, con saber quién, a qué cárcel lo mandamos, si lo mandamos a Barranquilla, a Bogotá, si es de los Llanos, si le faltan tres años, cinco, de eso el Ecuador no nos ha informado nada todavía”.

“La idea de una puesta masiva de colombianos en la frontera con Ecuador, yo espero que no ocurra, sería una figura inédita en las relaciones entre Colombia y Ecuador, que supongo que son esos anuncios que a veces se hacen sin que realmente se esté pensando en proceder de ese modo”, consideró.



¿Estamos preparados para recibir esos 1.500 presos colombianos?

El ministro Osuna señaló que ha mantenido conversaciones con las autoridades migratorias y Cancillería, y “estamos listos por si eso llegara a ocurrir, pero confiamos en que prevalecerá la sensatez, en que se dará aplicación a ese tratado celebrado entre Colombia y Ecuador y que caso por caso podremos irlos mirando y que no nos veremos enfrentados a una situación masiva”.

Recalcó que en caso de darse la liberación de 1.500 presos colombianos, el país continuará “manifestándole al pueblo ecuatoriano siempre nuestra solidaridad sincera por las dificultades por las que está pasando y haciendo votos porque la democracia y el Estado de derecho en Ecuador salgan avante de este desafío”.

“Guardo la convicción de que lo que vendrá probablemente es la utilización de ese tratado, probablemente con números mayores a los diez casos del año pasado. Pero probablemente una situación masiva, como esa que se ha anunciado en los medios ecuatorianos, no se canalice por medio de ese tratado y espero que no ocurra”, resaltó el ministro Osuna.

