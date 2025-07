Policía e influencer fue asesinado en Acapulco tras terminar transmisión en vivo

Un policía e influencer que hacía denuncias de nota roja en redes sociales fue asesinado a balazos este miércoles 9 de julio en el balneario de Acapulco, en México, luego de hacer una transmisión en directo, informaron autoridades locales.

Se trata de Ronald Paz Pedro, quien apareció en un último video en su página de Facebook, a plena luz del día, para denunciar un enorme hueco que había en una calle transitada tras una obra.

“Soy su amigo, otra vez, Ronald NotiExpress Paz Pedro”, empezó diciendo en el vivo, describiéndose como “el que se dedica a informar, soy un fanático de las noticias y las comparto diariamente contigo”.

Luego de esto, hizo una crítica al gobierno municipal encargado del sector El Progreso, en Acapulco, donde un enorme hueco afecta el tránsito y la calidad de vida de los vecinos de la zona.

“Desgraciadamente, el gobierno municipal vino a quitar una parte de la calle, pero dejó no más los escombros y no se ve el progreso de esta obra inconclusa. Además, que mucha que transita aquí puede caer en el bache”, dijo. A esto, agregó: “No más vinieron a hacer su desastre y no taparon nada”.

El policía, vestido de civil, reiteró que “el pozo está grande” y había un “peligro latente de que caiga alguna persona, un carro y se provoque otro tipo de accidente más grave”.

El policía e influencer, que tenía 15.000 seguidores, manifestó que, a través de su canal, publicaba “todo lo que el Gobierno no quiere que tú veas, nosotros lo compartimos aquí en el puerto de Acapulco. Toda noticia que es censurada, nosotros la publicamos”. Momentos después, según el reporte policial, fue atacado a balazos.

"Condenamos enérgicamente esto", dijo a la AFP el secretario de Seguridad municipal, Eduardo Bailleres, quien confirmó que la víctima era elemento de la corporación e informó que, en un ataque por separado, otro policía fue asesinado.

En 2019, según medios locales, Paz denunció amenazas por parte del entonces jefe de la policía.



Otros influencers asesinados en México durante 2025

México tiene en su haber a algunos de los más populares influencers de Latinoamérica, además de muchos otros conocidos localmente pero que también se han convertido en blanco de amenazas.

En mayo pasado fue asesinado, también en Acapulco, José Carlos González, conocido como El Guerrero Fénix y que tenía una página de Facebook de noticias con unos 142.000 seguidores. Allí publicaba contenido de opinión polémico sobre conflictos sociales y políticos. Se movilizaba en su carro cuando fue interceptado por varios hombres armados que abrieron fuego en su contra y lo dejaron sin vida.

En ese mismo mes, Valeria Márquez, una creadora de contenidos sobre belleza de 23 años, fue ultimada en un suburbio de Guadalajara mientras hacía una transmisión en vivo en TikTok, cuando un sicario que se hizo pasar por repartidor entró al salón de la joven y, tras confirmar su identidad, le disparó en dos oportunidades

El pasado 9 de enero, medios reportaron que una avioneta arrojó en Culiacán (noroeste) panfletos que amenazaban a una veintena de artistas y youtubers por supuestos tratos con una facción del cartel de Sinaloa.

En medio de la ola de violencia ligada al crimen organizado, más de 480.000 personas han sido asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una criticada estrategia militar antidrogas.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP