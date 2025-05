Valeria Márquez: ¿qué dijo repartidor que entregó ramo a la tiktoker con cinta que decía "Perdón"?

Un repartidor, un ramo de flores y una cinta con una frase escrita en letras doradas son unas de las pistas que siguen las autoridades mexicanas para resolver el caso del feminicidio de la tiktoker Valeria Márquez, quien fue asesinada durante un en vivo de TikTok cuando un sicario entró al salón de belleza de la influencer y le disparó en dos oportunidades para finalmente terminar huyendo.

En la escena del crimen quedó un ramo de rosas rojas que un hombre dejó momentos antes de que Valeria fuera brutalmente asesinada en la colonia de Zapopan, en Jalisco. Un grupo de periodistas abordó al repartidor las flores, quien se pronunció frente al asesinato de la joven de 23 años.

Al repartido le preguntaron si conocía a Valeria Márquez y cuál era su relación con este caso de feminicidio. Ante las preguntas, el hombre manifestó detalles sobre la entrega del ramo y porqué fue él quien llevó el regalo hasta el local comercial de la víctima.

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez era una influencer mexicana de 23 años, conocida por su contenido en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Además de su presencia en el mundo de las redes sociales, ella había inaugurado su propio salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco, donde ofrecía servicios de estética y compartía su trabajo con sus seguidores.

El 13 de mayo de 2025, Valeria fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza. Un hombre, que se hizo pasar por repartidor, ingresó al establecimiento, confirmó su identidad y le disparó en varias ocasiones. El ataque quedó registrado en el video de la transmisión, lo que generó gran conmoción en México.

Desde el inicio, la investigación se ha llevado bajo el protocolo de feminicidio. La Fiscalía de Jalisco ha entrevistado a más de 20 personas, incluyendo a Érika, la mujer que estaba con Valeria en el momento del ataque. También se han analizado grabaciones de seguridad para rastrear la ruta de escape del sicario, y se sospecha que pudo haber cómplices.

Valeria Márquez. Redes sociales

¿Qué decía en el ramo de flores?

Uno de los elementos clave en la investigación es el ramo de flores con una cinta que decía "perdón", dejado en el lugar del crimen. Las autoridades han tomado muestras de material genético del envoltorio para intentar identificar al remitente.

De acuerdo con el diario *Vanguardia Mx*, el repartidor que dejó el ramo de flores indicó a periodistas que él no tenía nada que ver con el crimen, que trabajaba en una floristería, que no conocía al remitente del regalo que fue entregado a Valeria Márquez y que “a mí solo me enviaron”.

Según el repartidor, su tarea, además de entregarle el ramo de flores a la víctima de feminicidio, era tomar fotografías como prueba de la entrega del obsequio. No reveló el nombre del remitente, ya que, según él, no lo conocía y su trabajo era hacer le entrega.

Redes sociales

Valeria Márquez había mencionado que su mánager le había mencionado que alguien le iba a entregar un “regalo costoso”, pero que dicho obsequio debía ser entregado personalmente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado si ese regalo era el ramo de flores que entregó el repartidor que se pronunció en torno al caso o el asesino que se hizo pasar por repartidor y terminó quitándole la vida a la joven influencer.

Finalmente, en cuanto a los sospechosos, se ha señalado a Ricardo Ruíz Velasco, alias "El doble R", presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la Fiscalía ha negado que su nombre forme parte de la carpeta de investigación.

